Gewitter Intensiver Regen bricht 32-jährigen Rekord in Basel Während des Unwetters am Donnerstagabend fielen innert kurzer Zeit grosse Mengen. Es kam auch zu orkanartigen Böen.

Heftiger Regen nahe der Markthalle in Basel. Bild: Hans-Martin Jermann

Am Donnerstagabend ist ein heftiges Gewitter über Teile der Region Basel gefegt. Stadt und Agglomeration waren vermehrt betroffen, im Oberbaselbiet blieb es weitgehend ruhig.

Der Niederschlag in der Stadt Basel war so stark, dass er einen bisherigen Rekord übertraf. Laut Informationen von «SRF Meteo» fielen innert zehn Minuten 18,2 Millimeter Regen, also gut 18 Liter je Quadratmeter. Die vorige Rekordmarke von 1991 wurde um 0,1 Millimeter geknackt. Die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt musste 22-mal ausrücken wegen überlaufener Dolen, überfluteter Keller und abgebrochener Äste. Die Polizei sei zu einem Einsatz gerufen worden, ist von der Medienstelle zu vernehmen.

In Bennwil wurde vorgesorgt

Bei der Baselbieter Polizei sind rund zehn Meldungen eingegangen. Vom Laufental bis nach Liestal hätten Feuerwehren ausrücken müssen. Dies erklärte Mediensprecher Marcel Wyss am Freitag gegenüber der bz. Es seien vor allem umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste, die auf Strassen lagen, gemeldet worden. «In Oberwil und Therwil mussten zwei mit Wasser überflutete Keller ausgepumpt werden.»

Das Oberbaselbiet war offensichtlich nicht betroffen. Jedenfalls sind keine Meldungen bis zur Polizei gelangt. Auf der Gemeinde-News-App war am Donnerstag zu lesen, dass in Bennwil zum «Aufstellen von Hochwasserschutz-Massnahmen» aufgerufen wurde. Im Verlauf des späteren Nachmittags haben Angehörige der Feuerwehr Frenke vorsorglich Hochwasserschutzbretter montiert.

Die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung berichtet auf Anfrage, dass bei ihrer Schadenabteilung «nichts Dramatisches» eingegangen sei, man könne von «keinem Ereignis» reden.

Mehrere Flüge ab Euro-Airport annulliert

Im Kanton Baselland wurden laut «Meteonews» insgesamt 819 Blitze gezählt, in Basel-Stadt deren 265. Zudem windete es kräftig. Auf dem Basler Euro-Airport wurde eine Orkanböe von 129 Stundenkilometer gemessen; es mussten mehrere Flüge annulliert werden.

Schon am Mittwoch zogen Gewitter über die Region. Danach mussten das Familien- und das Rutschbahnbecken im Gartenbad St.Jakob bis auf weiteres gesperrt werden. Gemäss Angaben des für das Bad zuständigen Erziehungsdepartements (ED) Basel-Stadt war der Grund, dass beim Unwetter am Mittwochmorgen eine grosse Wassermenge in den Technikraum dieser Becken eingedrungen ist.

Zwei Becken des Gartenbads St.Jakob immer noch gesperrt

Deswegen funktionieren die Pumpen dieser Bassins nicht mehr. Nachdem die Feuerwehr das Wasser abgepumpt hat, ist laut ED immer noch unklar, wann die Becken wieder geöffnet werden können. An diesem Wochenende können Gäste das Familien- und das Rutschbahnbecken noch nicht benutzen.

Das Landratsamt Lörrach weist in einer Mitteilung darauf hin, bei Besuchen im Wald und in Parks «grosse Vorsicht» walten zu lassen. Nach dem Unwetter mit orkanartigen Böen vom Donnerstagabend könnten auch nachträglich noch Bäume umstürzen und Äste herabfallen.