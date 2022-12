Gleichstellung Kanton Baselland will sich stärker um LGBTIQ-Anliegen kümmern Die Regierung will den Auftrag der kantonalen Fachstelle für Gleichstellung erweitern und prüft auch, ob diese mehr Mittel erhalten soll.

Noch einiges zu tun: Beide Basel (im Bild eine Progress-Fahne am Basler Rathaus) wollen in ihrer Gleichstellungspolitik Anliegen von queeren Personen stärker aufnehmen. Kenneth Nars

Die Baselbieter Fachstelle zur Gleichstellung von Frauen und Männern soll sich neu auch um Anliegen von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und Intersexuellen kümmern. Die Regierung will den Auftrag an die Fachstelle entsprechend erweitern, wie sie in ihrer Vorlage auf einen Vorstoss von SP-Landrätin Miriam Locher schreibt. Das Parlament hatte diesen im Dezember 2021 überwiesen.

Fachwissen noch klein, Diskriminierungen häufig

Die Fachstelle für Gleichstellung verfügt über 2,2 Vollzeitstellen. Die Regierung prüft, ob mit der Erweiterung des Auftrags zusätzliche Ressourcen und Finanzhilfen bereitgestellt werden. Auch im Nachbarkanton Basel-Stadt wird derzeit der gesetzliche Gleichstellungsauftrag um sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität erweitert. Die Städte Zürich, Bern und Genf haben die Aufträge ihrer Fachstellen ebenfalls um queere Personen erweitert – ähnlich, wie das nun in Baselland vorgesehen ist. Bisher sei keine Stelle in der Baselbieter Verwaltung für LGBTIQ-Themen zuständig, auch bestehe wenig Fachwissen, räumt die Regierung ein.

Diskriminierungen in der Gesellschaft seien indes immer noch häufig, stellt der Bericht fest. Zwar würden bei der Baselbieter Polizei wenige Vorfälle als Hasskriminalität registriert. Allerdings sei die Dunkelziffer gross. Der Kanton hat deshalb zum Swiss Crime Survey 2022 einen Vertiefungsbericht bestellt, der aussagekräftige Daten zu Hasskriminalität bereitstellen soll.

Viele Baselbieter nutzen Angebote in der Stadt

Einheiten innerhalb der Verwaltung und spezialisierte Organisationen, mit denen der Kanton zusammenarbeitet, äusserten in einer Umfrage klar die Meinung, dass eine verwaltungsinterne Koordinationsstelle für LGBTIQ-Anliegen nützlich wäre. Die einbezogenen externen Organisationen wie Gay Basel, Habs Queer Basel, die Aidshilfe beider Basel oder die Lesbische und schwule Basiskirche Basel haben ihren Sitz grösstenteils in der Stadt. Der Anteil an Baselbieter Mitgliedern und Nutzenden sei mit geschätzten 20 bis 45 Prozent recht hoch.

Nach Ansicht der externen Fachstellen sei der Handlungsbedarf insbesondere in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Diskriminierungsschutz gross. Eine staatliche Koordinationsstelle könnte eine wichtige Erstberatungs- Vermittlungs- und Triagefunktion übernehmen.