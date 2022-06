Mitglieder der SP, Grünen, EVP und GLP reichten an der Gemeindeversammlung am vergangenen Dienstagabend einen Antrag zum Bau einer Windkraftanlage in der Muttenzer Hard ein. Eine entsprechende Zonenänderung wurde vor einem Jahr an der Gemeindeversammlung abgelehnt. Damit verleiht die Gruppe der Forderung von 160 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums und FMS Muttenz in einer Petition politische Schlagkraft. Mit dem Krieg in der Ukraine sei der Bedarf nach erneuerbaren Energien nochmals gestiegen, betonte GLP-Präsident Marc Herb.