ARCHÄOLOGISCHE FUNDE Gräber, Gussformen und Keramikkannen: In Basel werden weiter Schätze ausgegraben

Die Industriellen Werke Basel (IWB) bauen ihr Fernwärmenetz in Basel aus. Dabei kommt es in der Stadt zu interessanten Rettungsgrabungen. Am Marktplatz ist jüngst ein Handwaschgefäss aus dem Mittelalter gefunden worden.