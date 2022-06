Grossbaustelle Trotz Inflation und Engpässen: Vierspurausbau Liestal kommt voran Ab 2025 sollen die Züge zwischen Liestal und Basel im Viertelstundentakt verkehren. Möglich macht das der Vierspurausbau des Bahnhofs Liestal, der den steigenden Preisen und langen Lieferfristen trotzt.

Das neue Gleis 5: Ab Dezember soll hier die Waldenburgerbahn verkehren. Juri Junkov

«Mit dem Morgenkaffee in der Hand verpasst Martina F. den Zug nach Basel. Das ist aber nicht so schlimm, denn schon in 15 Minuten fährt der nächste.» Mit diesen Worten hat gestern der Liestaler Stadtpräsident Daniel Spinnler (FDP) die Medienorientierung zum aktuellen Stand des Vierspurausbaus Liestal begonnen.

Real sind weder Martina F. noch der Viertelstundentakt zwischen Liestal und Basel – doch zumindest letzterer soll es mit Hilfe des Vierspurausbaus werden. Während der Bahnhofplatz Süd und die neuen Gleise und Unterführungen bereits Form annehmen, ist das bei den geplanten Gebäuden an der nördlichen Seite des Bahnhofs noch nicht der Fall.

Dennoch versprach Ronny Reuther, der bei den SBB für die Immobilien zuständig ist, dass diese mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2024 bezugsbereit sein werden. Geplant sind Wohnungen und Gewerbeflächen. Noch früher soll die neue Waldenburgerbahn fertiggestellt werden, die von der Baselland Transport AG (BLT) übernommen wurde, komplett erneuert wird und neu auf Gleis 5 verkehren soll.

Nach einer Testphase werde diese wie geplant nächsten Dezember eingeweiht, gab sich Fredi Schödler, Vizedirektor der BLT, überzeugt.

Inflation und Engpässe noch kein Problem

Daran würde auch die aktuelle Lage der Weltwirtschaft nichts ändern, sagte Schödler. Anders sieht die Situation bei den SBB aus.

Noch sei die Situation kein Problem, sagte Thomas Leisinger, Oberbauleiter des Vierspurausbaus Liestal. Er sagte aber, dass sich Inflation und Lieferverzögerungen auch bei den SBB bemerkbar machen:

«Wir merken das beim Stahl und insbesondere beim Schotter.»

Mit Massnahmen wie frühzeitigen Bestellungen könnten die SBB der Situation entgegenwirken. Wie lange das allerdings noch ausreichen wird, ist fraglich. Für die pünktliche Fertigstellung des Grossprojekts und die Einhaltung des Kostenrahmens wollte Leisinger die Hand jedenfalls nicht ins Feuer legen.