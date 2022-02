Grosser Rat Ratschlag zur Gesamtsanierung der Kunsteisbahn Margarethen zurückgewiesen Die Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission (JSSK) und die Bau- und Raumplanungskommission (BRK) weisen den Ratschlag zur Gesamtsanierung der Kunsteisbahn Margarethen zurück. Sie verlangen eine Minimalsanierung und ein «sinnvolles Projekt».

Die sanierungsbedürftige Kunsteisbahn Margarethen im Jahr 2015. Kenneth Nars

Der entsprechende Ratschlag zur Gesamtsanierung der Kunsteisbahn Margarethen wurde im Januar 2020 der JSSK zur Berichterstattung und der BRK zum Mitbericht überwiesen. Insgesamt werden darin 45 Millionen Franken beantragt. An drei Sitzungen wurden die involvierten Kommissionen über das Projekt informiert. Wie der Kanton Basel-Stadt am Donnerstag mitteilt, haben sie sich bald auf fünf Punkte geeinigt.

So sei die Kunsteisbahn in erster Linie für den Volks-, Schul- und den Vereinssport zu erhalten. Ausserdem sei klar, dass sie dringend saniert werden müsse und dabei ökologische Aspekte betreffend Betrieb einer offenen Kunsteisbahn zu berücksichtigen seien. Der vorliegende Ratschlag würde eine Verkleinerung der Eisfläche für den Vereinssport mit sich bringen. Gleichzeitig handle es sich um «unverhältnismässig hohe Investitionen», die angedacht seien.

Projekt für «energetisch sinnvolle neue Eishalle» sei vorzulegen

Eine Sanierung für knapp 45 Millionen Franken sei aus finanzieller, ökologischer und sportlicher Sicht nicht zu verantworten, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Regierung habe die Chance verpasst, sich grundsätzliche Gedanken zum Eislaufsport in Basel-Stadt und den Nachbarkantonen zu machen. Beide Kommissionen hätten deshalb entschieden, den Ratschlag an die Regierung zurückzuweisen.

Gleichzeitig reichen die Kommissionen eine Motion ein, die zwei Forderungen beinhaltet. Einerseits sei die Kunsteisbahn Margarethen klar sanierungsbedürftig, allerdings müsse dies kostengünstiger möglich sein. Andererseits sei ein Projekt für eine eine «energetisch sinnvolle neue Eishalle» vorzulegen.