Grosser Rat Restaurant La Torre: Von Ausflugsziel zum Schandfleck Der Streit um das geschichtsträchtige Haus auf dem Bruderholz dauert an: Nun soll die Regierung schlichten. Das fordert eine Grossrätin.

5 Bilder 5 Bilder Der Streit um das ehemalige Restaurant La Torre auf dem Bruderholz droht zu eskalieren. Kenneth Nars

Wer beim Wasserturm auf dem Bruderholz spazieren geht, dem fällt das Restaurant La Torre sofort auf. Einst ein schöner Ausflugsort, ist das Haus nun versprayt und mit Plakaten behangen. Die Wände zieren Totenköpfe.

Der Grund, weshalb es soweit kam, liegt länger zurück. Der Eigentümer wollte das Restaurant La Torre ursprünglich schliessen und durch teure Wohnungen ersetzten. Das passte den Nachbarn nicht. Das ganze Quartier wehrte sich gegen das Vorhaben des Besitzers. Eine Petition mit rund 4000 Unterschriften kam innert kürzester Zeit zustande. Vor etwas zwei Jahren wurde die erwähnte Petition dem Basler Regierungsrat überreicht.

Ende 2020 dann wurde die Liegenschaft aus den Jahren 1925/26 ins kantonale Denkmalverzeichnis aufgenommen. Das wiederum passte dem Eigentümer nicht. Er wehrte sich juristisch. Ohne Erfolg: Im November 2021 wies das Verwaltungsgericht den Rekurs des Eigentümers gegen die Aufnahme des Hauses ins Denkmalverzeichnis zurück.

Grossrätin will Zeitplan für Instandstellung

Heute ist der einstige Ausflugsort zu einem regelrechten Schandfleck geworden.

Und der Streit könnte sich bei einem Schritt bis vor Bundesgericht über Jahre hinziehen.

Grossrätin Beatrice Isler (Mitte) hat sich nun mit einem Vorstoss an die Basler Regierung gewandt. Sie will wissen, ob die Regierung bereit sei, endlich einzugreifen, damit der Eigentümer das Haus in einen Zustand bringe, der für den Erhalt der Bausubstanz wichtig sei.

Weiter will sie wissen, wie der Zeitplan für die Instandstellung aussehe, damit das Haus nicht weiteren Schaden nehme. Ausserdem fragt sie nach Vermittlung im Sinne einer Mediation zwischen Eigentümer und Quartierorganisationen, «um eine gute Lösung zu finden».