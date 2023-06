Genehmigungen Keine Bremsen für Motorsägen: Das Baselbiet schützt seine Bäume nicht, Basel seit 40 Jahren Bäume soll man nur noch mit Bewilligung fällen dürfen, das fordern zwei Allschwiler Einwohnerräte. Sie wollen damit grosse, alte Bäume schützen. Eine solche Regelung kennt Basel schon lange, im Baselbiet wäre sie neu.

Bäume sind im Baselbiet nicht geschützt, egal wie gross sie sind. Symbolbild: Matthias Jurt

Es wird viel gebaut in der Agglomeration rund um Basel. Wenn kleinere Gebäude durch grössere ersetzt werden, müssen oft alte, grosse Bäume weichen. Damit verschwinden wichtige Biotope für Pflanzen und Tiere. Zudem fehlt dann die kühlende Wirkung, die auch durch Neupflanzungen nicht so rasch ersetzt werden kann.

Dem wollen eine Einwohnerrätin und ein Einwohnerrat in Allschwil nicht mehr tatenlos zuschauen. René Amstutz (Grüne) und Melina Schellenberg (SP) fordern in einer Motion Vorschriften für Baumfällungen.

Bevor man die Motorsäge ansetzt, soll man von der Gemeinde eine Bewilligung einholen müssen, die es nur unter bestimmten Voraussetzungen gibt. Konkret würden wohl Bäume geschützt, die einen bestimmten Durchmesser haben, allenfalls auch eine bestimmte Höhe. Der Vorstoss ist im Einwohnerrat noch hängig.

Basel ist streng

Eine solche Regelung ist seit 1980 bei Allschwils grösstem Nachbarn gültig, dem Kanton Basel-Stadt. Seit über vier Jahrzehnten regelt dort der Zonenplan, dass alle Bäume in der Stadt Basel geschützt sind, deren Stamm in einem Meter Höhe einen Umfang von über 90 Zentimetern aufweist. In manchen Zonen ist die Limite sogar nur 50 Zentimeter. Bevor gefällt wird, braucht es auf jeden Fall eine Bewilligung.

Schweizweit geht kein Kanton so weit wie Basel-Stadt. Ähnliche Regelungen kennen sonst nur die Städte Zürich und Bern. In Basel-Stadt gilt sie auch nur in der Stadt Basel. Schon im selbst ernannten «grossen grünen Dorf» Riehen sind Bäume schwächer geschützt, in Bettingen gar nicht.

Gemeinden können selbst entscheiden

Eine Regelung wie in Basel wäre im Baselbiet neu. Auf kantonaler Ebene sind Bäume ausserhalb des Waldes nicht geschützt, «ausser sie befinden sich in einer kantonalen Naturschutzzone», wie Ueli Meier, Vorsteher des Amts für Wald beider Basel, auf Anfrage erklärt. Hingegen seien die Gemeinden frei, entsprechende Regelungen in ihren Zonenplänen einzuführen.

Nur hat das gemäss Meiers Wissen bisher noch keine getan, auch im Landrat gab es nie einen entsprechenden Vorstoss. Die Einwohnerrätin und der Einwohnerrat von Allschwil betreten also Neuland.

Vorstoss in Muttenz hatte keine Chance

In Muttenz machte im vergangenen Herbst eine Stimmberechtigte den Vorschlag, von privaten Bauherren eine Begründung zu verlangen, bevor sie Bäume fällen. Das würde einer Genehmigungspflicht gleichkommen. Der Gemeinderat betrachtete das aber als «ungerechtfertigten Eingriff ins Privateigentum». Der Vorstoss hatte an der Gemeindeversammlung keine Chance.

Es ist zudem fraglich, ob die Gemeinde das Fachwissen aufbringen könnte, Fällgesuche mit vertretbarem Aufwand zu beurteilen, wie Felix Werner, Geschäftsführer des Gärtnerverbands Jardin Suisse beider Basel, meint, denn: «Die fachlichen Anforderungen an eine Baumschutzfachstelle sind hoch», wie er in Basel-Stadt festgestellt hat. Die Erfahrungen dort beurteile man aber positiv.

Bäume nicht ganz ohne Schutz im Landkanton

Thomas Fabbro, Co-Geschäftsführer von Pro Natura Baselland, findet es «sehr wichtig, dass es auch im Siedlungsgebiet viele Bäume hat und diese auch genug Platz haben». Man müsse Baumfällgenehmigungen aber mit Augenmass anwenden. «Sonst werden gar keine Bäume mehr gepflanzt.» Tatsächlich gibt es Medienberichte aus Gemeinden am Zürichsee, wo Landbesitzer systematisch Bäume umhauen, kurz bevor sie die Grösse erreichen, wegen der sie nicht mehr entfernt werden dürfen.

Doch auch wenn sich der Baumschutz im Landkanton nicht durchsetzt: Ganz ohne Schutz sind Bäume in den Baselbieter Gemeinden nicht. Gerade in der boomenden Agglomeration werden Überbauungen häufig im Rahmen von Quartierplänen erstellt. Und in diesen schreiben die Gemeinden oft vor, dass eine gewisse Anzahl von Bäumen stehen bleiben muss.