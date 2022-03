Grünes Licht zu Hochhaus Uptown Basel: Arlesheim will mit Ausbau seines Innovationsparks Geschichte schreiben Die Gemeindeversammlung von Arlesheim sagt deutlich Ja zu den Plänen für Uptown Basel. In dem Wirtschaftsgebiet sind Investitionen von gegen einer halben Milliarde Franken und 2500 Arbeitsplätze geplant.

So soll das Uptown-Town-Areal im Endausbau ausschauen. Visualisierung: zvg

Die Superlative, die in der Debatte über den Quartierplan «Untere Weiden II» an der Arlesheimer Gemeindeversammlung am vergangenen Mittwochabend von den Votanten verwendet wurden, waren einmalig.

«Ein Arbeitsgebiet von kantonaler Bedeutung mit internationaler Ausstrahlung», nannte Gemeinderätin Ursula Laager das Gebiet zwischen Birs, Bahnlinie und Sundgauer Viadukt. Das ehemalige PTT-Gebäude und die Liegenschaften nebenan will Uptown Basel für die Industrie 4.0 (von Digitalisierung geprägte industrielle Produktion) bereitstellen.

60 Meter hohes Gebäude vorgesehen

«Wir können heute unseren Teil dazu beitragen, Geschichte zu schreiben», erklärte Landrat Balz Stückelberger. Laager legte noch einen obendrauf und meinte:

«Arlesheim ist die Gemeinde mit der Ermitage. In 20 Jahren wird es die Gemeinde mit Uptown sein.»

Gemurmel im Saal. Einzelvotant Urs Endress ermahnte die Versammlung: «Man muss im richtigen Moment Ja sagen.» Das tat der Arlesheimer Souverän auch, und zwar ziemlich deutlich mit 114 zu 20 Stimmen. Vorher waren aus dem Plenum allerlei Fragen, Bitten und Wünsche zu vernehmen. Vor allem das geplante Hochhaus, das 60 Meter in den Himmel ragen soll, sorgte für Diskussionen.

Für die SP, die als einzige Partei Stimmfreigabe beschlossen hatte, ist wichtig, dass das Hochhaus in die Landschaft eingepasst wird. Auch auf die Absicht, die Fassade einzupassen und zu begrünen, werden die Sozialdemokraten achten.

Ehemalige Gemeinderätin wollte keinen Blankoscheck an Kollegen

Kritik kam von Marie Regez. Die ehemalige Gemeinderätin bezeichnete den Quartierplan als «ein Projekt, das uns stört». «Es ist toll und ambitiös», räumte sie ein. Sie sieht sich und Arlesheim aber in einem schlechten Film. Das Hochhaus sei prägend und der Souverän gebe dem Gemeinderat einen «Blankoscheck». Sie forderte daher eine Rückweisung des Geschäftes an die Exekutive. In der Abstimmung unterlagen Regez und ihre Mitstreiter aber klar mit 21 zu 111 Stimmen.

Nach der gescheiterten Rückweisung berichtete Martin Wechsler von der Sammelstiftung, der das benachbarte Gelände gehört, dass sie es an eine Genossenschaft aus Handwerkern und Kulturschaffenden abgeben werde. «Auch Handwerker und Künstler sind auf günstige Mieten angewiesen», erklärte er und wies dann auf die Berührungspunkte mit Uptown hin. So würden viele Baumaterialien aus dem Abbruch der bisherigen Liegenschaften auf der anderen Strassenseite von der neuen Genossenschaft wiederverwertet.

Die Ortspartei Frischluft äusserte sich ebenfalls kritisch, aber grundsätzlich doch positiv eingestellt. Ihnen hat vor allem angetan, dass auf viele Details, auch ökologische, geachtet wurde. Letztlich forderte ein Einzelvotant, dass die Schlussabstimmung über den Quartierplan dem Volk vorzulegen sei. Arlesheim kennt dieses Instrument seit vergangenem Herbst und es kam nun erstmals zur Anwendung.

Ein Drittel der Anwesenden an der Versammlung hätten zustimmen müssen. Die geforderten 50 Stimmen wurden aber um die Hälfte verfehlt. Weitere Verzögerungen wollte der Souverän bei diesem Projekt nicht mehr zulassen.

Antrag auf Volksabstimmung scheitert

Einiges knapper – mit 76 gegen 60 Stimmen – wurde der Antrag von Noëmi Sibold (SP) abgelehnt. Sie forderte, dass bei künftigen Quartierplänen mit Wohneinheiten mindestens 15 Prozent gemeinnütziger Wohnungsbau festgehalten werde. Gemeindepräsident Markus Eigenmann verwies auf die laufenden Bemühungen der Gemeinde und strich drei Projekte hervor, wo bereits Absichtserklärungen unterzeichnet wurden. Dort würden Genossenschaften zu 100 Prozent gemeinnützigen Wohnungsbau betreiben.

Flurin Leugger vertrat die Position der Gemeindekommission, die mit Stichentscheid zu Stande kam. Er fragte, wem die Quote wirklich nützen würde. Vor allem aber bedauerte er einen «praxistauglichen Gegenvorschlag» des Gemeinderates. Dem stimmte Sibold zu, bevor sie nochmals die Vorteile der Kostenmiete herausstrich. Auch andere Votanten kritisierten den Gemeinderat für den fehlenden Willen, einen Gegenvorschlag auszuarbeiten. «Das verhindert Lösungen», resümierte ein Sprecher. Eigenmann verwies etwas hilflos auf die vielen Anträge, die zurzeit auf dem Tisch des Gemeinderates liegen.