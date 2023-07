Grundstücksversicherung Kritik an Baselbieter Gebäudeversicherung: Wenn Miteigentümer Geldeintreiber werden müssen Die Gebäudeversicherung versendet Rechnungen für ihre Policen bei Eigentümergemeinschaften nur an eine Partei. Sonst sei es nicht praktikabel, meint die Versicherung. Der Hauseigentümerverein sieht seine Mitglieder als «Hilfssheriffs» missbraucht.

Wer bekommt die Rechnung der Gebäudeversicherung? Es kann sein, dass sie nur eine Partei erhält und sie das Geld bei den anderen holen muss. Bild: Roland Schmid

Liegt eine Rechnung im Briefkasten, kommt selten Freude auf. Noch weniger Freude haben die Personen, die von der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung (BGV) eine Rechnung für ein gemeinsames Grundstück erhalten und den Betrag anteilsweise bei den Miteigentümern eintreiben müssen. Diese Neuerung wurde, von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, eingeführt.

Beim Baselbieter Hauseigentümerverband (HEV) sind viele Rückmeldungen wegen der neuen Rechnungsstellung eingegangen. Präsident Christoph Buser sieht Handlungsbedarf: Bereits vor rund drei Jahren habe der HEV nach einer anderen Lösung verlangt. «Der Umstand, dass einige Eigentümer in der Rolle als ‹Hilfssheriff› für die Gebäudeversicherung bei anderen Eigentümerschaften einen Teil der Prämie einfordern müssen, ist offenkundig schräg», sagt Buser. Die Regelung gilt schon seit 2018.

Damals liess sich der HEV überzeugen, dass es zu aufwendig wäre, die fehlende, aber nötige Datenbasis zur Eigentümerstruktur auf den Parzellen aufzubauen. Es sei aber eine Fehleinschätzung gewesen, dass sich die Praxis in kurzer Zeit einpendeln und dann akzeptiert werden würde, meint Buser.

Der HEV werde das Gespräch nun erneut suchen, um eine Lösung zu finden, kündigt Buser an. «Mit der zunehmenden Digitalisierung sollte es eigentlich möglich werden, die ‹richtigen› Beiträge zu verrechnen und die umstrittene Inkassomethode zu ändern.»

Allen eine Rechnung zu senden, wäre nicht praktikabel

«Es besteht eine Solidarhaftung», erklärt Peter Bächtold, Leiter Geschäftsbereich Versicherung bei der Gebäudeversicherung. «Die jeweilige Gemeinschaft ist gebeten, uns eine Vertretung zu melden», sagt er. Wählen die betroffenen Eigentümer niemanden aus ihrer Reihe aus, dann wählt die Versicherung jemanden aus. Die Kriterien sind einfach: «Wenn von zehn Miteigentümern eine Partei 45 Prozent am Grundstück hält, wählen wir diese», sagt Bächtold. Sollten aber alle Grundstücksbesitzer gleiche Anteile am Land haben, so würde meist diejenige Partei gewählt, die zuoberst im Grundbuch stehen würde.

Wäre es da nicht gerechter, allen eine Rechnung zu senden? «Das wäre nicht praktikabel», sagt Bächtold und illustriert das an einem konkreten Beispiel: «Haben wir 50 Parteien und die Rechnung, beispielsweise bei einem Miteigentumsgrundstück, beläuft sich auf 30 Franken und 60 Rappen, dann müssten wir Rechnungen unter einem Franken versenden.»

Gegenseitige Betreibungen um teils kleine Beträge

Dennoch räumt Bächtold ein: «Aus Sicht der Kundschaft ist das begreiflicherweise nicht unbedingt die tollste Lösung.» Allerdings ist sie gesetzlich geregelt. Dennoch finden es viele stossend, auf diese Art das Inkasso übernehmen zu müssen.

Zahlt die auserkorene Partei nicht und müsste die Gebäudeversicherung aufs Äusserste gehen, so betreibt sie alle Eigentümer zusammen. Wird der Betrag, egal von wem, bezahlt, ist die Schuld getilgt. Das heisst dann aber nicht, dass alle, die zahlen sollten, auch bezahlt haben. Unter Umständen muss eine Partei eine andere betreiben, um an ihr Geld zu kommen. Beim oben genannten Beispiel ist aber eine Betreibung von unter einem Franken kaum den Aufwand wert.

Baselland ist fast der einzige Kanton mit einem solchen Vorgehen

Rückendeckung erhält die BGV von der Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen (VKG). Vizedirektor Alain Marti erklärt: «Im Normalfall hat eine Eigentümergemeinschaft einen Fonds gebildet, aus dem die Rechnung bezahlt wird.» Wie das finanziert werde, sei dort zu regeln. «Das ist im Kern ein Problem der Gemeinschaft», sagt Marti. Und nicht Aufgabe der Gebäudeversicherungen.

Baselland ist einer der wenigen Kantone mit einer Grundstücksversicherung. «Gleiches kennt nur Appenzell Ausserroden», wie Alain Marti bestätigt. Wenige andere Kantone, wie zum Beispiel Solothurn und Nidwalden, kennen noch Hilfsfonds. Ähnliches bietet auch der «Fonds Suisse» für nicht versicherte Elementarschäden an.