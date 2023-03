Häufige Krankheit Für bessere Prävention gegen Brustkrebs: Der Baselbieter Landrat will rasch handeln Bereits 2014 beriet der Landrat über Vorsorgeuntersuchungen für Brustkrebs. Damals war die Wissenschaft noch nicht so weit wie heute. Dies hat sich geändert, wie eine grosse Mehrheit im Baselbieter Parlament findet.

Jede neunte Frau entwickelt einmal Brustkrebs in ihrem Leben. Symbolbild: AP Photo

Früh dran sein ist alles. «Es geht ums Lebendige», sagte Landrätin Pascale Meschberger (SP) am Donnerstag im Landrat. Je früher Brustkrebs erkannt wird, desto kleiner ist das Risiko auf einen schweren Verlauf. In der Schweiz finanzieren heute bereits 13 Kantone freiwillige Vorsorgeuntersuchungen, die helfen sollen, die häufigste Krebsart bei Frauen frühzeitig zu erkennen.

Meschbergers Anliegen, diese Praxis nun auch im Baselbiet zu etablieren, war im Landrat nahezu unbestritten. Auch bei einstigen Gegnerinnen dieser Massnahme, wie Rahel Bänziger (Grüne) zugab. Bereits 2014 hatte der Landrat über ein sogenanntes Mammografie-Screening beraten. «Damals waren viele wissenschaftliche Punkte noch unklar. Es gab viele Falsch-Positive und Falsch-Negative, die Strahlenbelastung war hoch. Das hat sich geändert», sagte Bänziger.

FDP-Ärztin hinterfragt das Vorgehen

Die einzige kritische Stimme war Christine Jeanneret (FDP) – wie auch Meschberger Ärztin von Beruf. Sie stellte nicht das Mammografie-Screening per se in Frage, rief als Opfer einer Fehldiagnose aber dazu auf, die Sachlage differenziert zu überprüfen. Studien zeigten, dass vor allem bei jüngeren Frauen mit Brustkrebs schwerere Verläufe vorkämen. Daher sei eine Voruntersuchung, nicht wie von Meschberger vorgeschlagen, erst ab 50 Jahren sinnvoll. Jeanneret schlug vor, den Vorstoss in unverbindlicher Form als Postulat und nicht als Motion an die Regierung zu übergeben.

Eine grosse Mehrheit im Landrat befürwortete jedoch den konkreten Auftrag an die Regierung, eine Vorlage auszuarbeiten. Es könne nicht schnell genug gehen, fand etwa auch Peter Brodbeck (SVP). Und Katrin Joos Reimer (Grüne) sagte: «Ich finde es fast ein wenig peinlich, dass wir noch einmal prüfen und berichten lassen wollen, was in der Mehrheit der Kantone Standard ist. Sind wir anders gebaut, wir Frauen aus dem Baselbiet?»

Der Auftrag an die Regierung fiel dann auch wuchtig aus. Wie das Baselbiet die Brustkrebs-Voruntersuchungen handhaben will, wird die Regierung ausarbeiten müssen.