Corona-Massnahmen Steigende Fallzahlen: Basel-Stadt führt an den Schulen eine Maskenpflicht ein – Baselland wartet ab

Im Baselbiet ist die Regierung mit schärferen Massnahmen in Spitälern sowie Alters- und Pflegeheimen vorangegangen. Nun zieht Basel-Stadt nach und zieht gleichzeitig die Schraube an den Schulen an.