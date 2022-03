Herrenfasnacht Aesch feiert das fasnächtliche Frühlingserwachen mit zwei Guggenkonzerten Das alternativ organisierte Fasnachtsfest brachte immerhin den Vorteil mit sich, dass bereits am Samstag Formationen auftreten konnten.

Grosse Kulisse vor dem Neumattschulhaus für die einheimischen Schlössli-Schränzer. Juri Junkov

Die Aescher Fasnacht war dieses Jahr eher als «Fasnacht light» angekündigt denn als «richtige» Fasnacht mit einem grossen Umzug durchs Dorf. Der Stimmung sollte dies jedoch keinen Abbruch tun. So war der Ortskern wie üblich für die Fasnachtszeit geschmückt, und es kamen Hunderte von Aktiven und Zuschauern zum Neumattschulhaus, wo die grosszügigen Flächen für Wagen und Festwirtschaft genutzt wurden, während die breite Treppe als Bühne für ein Guggenkonzert unter dem Titel «s Träppli» diente.

Die Dornacher Ruinenarre zählen zu den kleineren Guggen, aber. geben trotzdem Vollgas. Juri Junkov

Auf dem Platz und dem Spielplatz daneben tummelten sich jüngere und ältere Kinder in Kostümen von Enten und Feen bis zu Spiderman und Wonderwoman. Vorbereitet und bewilligt wurde alles noch während der Coronazeit mit Schutzkonzept. Nach den jüngsten Lockerungen konnte man aber auf QR-Codes verzichten und die kaum noch zu sehenden Schutzmasken wichen den Waggislarven.

Viele Kinder kamen in bunten Verkleidungen. Juri Junkov

Nach zwei harten Pandemiewintern und der Absage im vergangenen Jahr konnten die Aescher Fasnächtlerinnen und Fasnächtler unter heiterem Sonnenschein umso ausgelassener die neue Jahreszeit einläuten. Der Vize-Obmaa Timo Geiser von den Baby-Sitter Waggis bilanzierte erleichtert:

«Ich bin froh, dass es so gut funktioniert hat und die Leute so glücklich sind. Das macht mir Freude.»

Gefeiert wurde auf dem Schulhausplatz nicht nur am traditionellen Umzugstag am Sonntag, sondern mit ähnlichem Programm bereits am Samstag. An den drei Wochenendabenden war Beizenfasnacht im Ortskern angesagt. Fünf Guggenmusikformationen, davon drei einheimische, sorgten bereits am Samstag für Musik, so dass die Bevölkerung dem Ohr nach zum Platz strömen konnte.

Kein Wort über die «Dom»-Abstimmung

Der Spielplatz beim Neumattschuihaus bot den Jüngsten einen zusätzlichen Zeitvertreib. Juri Junkov

Der eigentliche Guggenkonzerttag war der Sonntag mit neun Gruppen, welche alte und neue, bekannte und weniger bekannte Melodien schränzten. Vier Schnitzelbängg machten abends die Beizen unsicher. Auch eine Blaggedde durfte nicht fehlen. Polarisierende Themen wie die Pandemie und die Abstimmung um den «Aescher Dom» wurden dabei ausgelassen. Ansonsten kann das enden wie in der Schnitzelbangg vom Schnupf:

«Tabuu isch d Froog: Hesch di scho loo impfe?

Riskiersch ass dr Ander aafoot schimpfe:

Stänggeret nur no üüber Diktatuur

und schwöört drey Mool dr Rütlischwuur.»

Die Blaggedde mit der Rutschbahn und dem Motto «Spass im Nass» bezieht sich hingegen ganz harmlos auf das 50-Jahre-Jubiläum des Gartenbades. Dieses wird im Schnitzelbangg von Katharina auch angepriesen um sich nach der Pandemie, die einen dick mache, mehr zu bewegen:

«Doo in Aesch do finsch en Oort, e Blatz für Spiil und au für Sport,

wo d chasch in der Sunne schmoore und daas alles scho syt Joore.

Syt 50 Joor scho, mergg diirs gly, daucht me dr Ranze ins Bassin yy.»

Geglücktes Recycling: der Fasswagen der FassBar-Waggis. Juri Junkov

Die Formationen und Cliquen waren eingeladen, wobei wegen der unsicheren Lage im Winter für die Wagencliquen kein eigentliches Wagenfest stattfand. Drei Wagen aus früheren Jahren waren jedoch da, ebenso wie vier Kleinformationen. Der Duft der Grillstände, von Marroni und Maisbecher ging durch die Luft, an Bier und Wein sollte es ebenso wenig fehlen.

Ein Logenplatz für den Fasnachtsnachwuchs. Juri Junkov / bz Zeitung für die Region

Der Wagen von Die Andärä unter dem Motto «E cooli Sach?» war zwar vor zwei Jahren den Diskussionen um einen Aescher See gewidmet, passte aber doch auch ein bisschen zum Gartenbad, das immerhin ganz real existiert. Wagen gab es ebenfalls von den FassBar-Waggis mit ihrem grossen Fass und als Premiere die neugegründete Clique der Verdreide.