Herrenfasnacht Kleines Dorf Ettingen kommt am Sonntag ganz gross heraus Als einer von wenigen Orten in der Region führte Ettingen einen «fast richtigen» Fasnachtsumzug durch. Mehr als 400 Aktive nahmen teil.

Die Basler Schänzli-Fäger gehörten zu den zahlreichen auswärtigen Formationen in Ettingen. Caspar Reimer

Noch vor wenigen Wochen war auf der Homepage des Ettinger Fasnachtskomitees zu lesen, man wolle zwar unbedingt eine Fasnacht machen, jedoch bitte schön ohne Besucherinnen und Besucher von ausserhalb.

Nun ist alles ganz anders gekommen. Ganze Scharen pilgerten gestern Sonntagnachmittag bei strahlendem Wetter an den Umzug der Guggerfasnacht. Die grosse Freude darüber, sich endlich wieder dem närrischen Treiben hingeben zu können, war den strahlenden Gesichtern abzulesen.

Über 400 Aktive nahmen am Umzug im Guggerdorf teil. Caspar Reimer

So manchen Besucher dürfte ein wohliger Schauer erfasst haben, als sich der Umzug um 14.30 Uhr endlich in Bewegung setzte. Das kleine Ettingen ist im Leimental bekannt für grosse Feierlaune und in dieser Hinsicht wurde das Dorf am Fuss des Blauen seinem Ruf mehr als gerecht: 418 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler, darunter mehr als 20 Wagen, verwandelten unter dem Motto «Huet ab!» die Ettinger Hauptstrasse in eine Volksfestbühne.

OK-Präsident Pascal Meury sagt mit berechtigtem Stolz:

«Wir haben das Glück, eigentlich eine fast ganz normale Fasnacht feiern zu können, da wir nie aufgehört hatten zu planen und gar ein bewilligtes Schutzkonzept für den Umzug gehabt hätten.»

Fasnachtsmotto huldigt den Abzeichen-Ladys

Einer von mehr als 20 teilnehmenden Wagen mit einem etwas makabren Motto. Caspar Reimer

Das diesjährige Fasnachtsmotto ist als eine Huldigung an die sogenannten Abzeichen-Ladys zu verstehen, die das Ettinger Fasnachtsabzeichen jedes Jahr in einzigartiger Handarbeit herstellen.

«Au wenn uns d’Pandemie mittlerwiile scho e Zitli begleitet, so herrscht in dr Stube vo dr Pasci immerno Fasnachtsstimmig. Während d’Clique nit wüsse, öb si d’Farb füre Waage sölle chaufe und Bänggler nit wüsse, öb si ihri Stimme sölle ihsinge – unseri Abzeiche-Ladys mache witer wie bishär», lobte das Fasnachtskomitee.

Im Gegensatz zu anderen Orten gab es in Ettingen auch Süssigkeiten für die Kinder zu ergattern. Caspar Reimer

Auch in dieser Beziehung hebt sich das Guggerdorf von der klassischen Blaggedde, wie sie sonst in der Region üblich ist, ab. Bereits im Sommer beginnen die Frauen damit, das Abzeichen zu konzipieren und danach herzustellen. Dabei sind sie natürlich zum Schweigen verpflichtet, bis im Frühjahr das Motto der Fasnacht offiziell verkündet wird. Selbst im vergangenen Jahr bastelten die Frauen ein Fasnachtsabzeichen, damals sehr treffend unter dem Motto «Mir händ gnueg…!».

Verstärkung aus der Region

Der Guggenmajor der Stachelbeeri im Anmarsch. Caspar Reimer

Neben eingesessenen Ettingen Formationen wie der Gugger Gugge, Houli-Mouli, Tekkila-Buebe und Cliquen aus anderen Gemeinden, mischten auch Guggen aus Basel, wie etwa Stachelbeeri oder die Glaibasler Schränz-Brieder die Ettinger Fasnacht auf. Und dass die Gugger eben richtige Festbrüder und Festschwestern sind, bewiesen sie nicht zuletzt damit, dass die Fasnacht nach dem Umzug keineswegs fertig war, sondern sich am Abend mit Beizenfasnacht samt Schnitzelbängg fortsetzte.