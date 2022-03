Herrenfasnacht Viele Komplimente für die kurzfristig organisierte Guggenacht in Reinach Manche Kinder vermissten den coronabedingten Ausfall des traditionsreichen Umzugs am Samstag. Doch der Ersatzanlass zog gleichwohl Tausende in den Fasnachtsbann.

Wie viele andere Formationen nutzten auch die Basler Quätschkomode die willkommenen Auftrittsmöglichkeiten in der Agglogemeinde. Juri Junkov

Eigentlich ist das Bild ein gewohntes. Die ersten Vorboten auf den Reinacher Fasnachtsanlass sind diejenigen, die an der Tramstation Landererstrasse aussteigen und sich – überwiegend im Goschdym – zu Fuss in Richtung Dorfzentrum machen. Am Kreisel vor dem Coop drehen die Grafitti Spukker eine musikalische Runde, dann biegt die Guggenmusikauf die Hauptstrasse in. Am Strassenrand sehen die Leute fasziniert zu. So weit, so normal.

Die einheimische Furzgugge paradiert über die Hauptstrasse. Juri Junkov

Doch auf die Gugge folgen keine Wagen, ausserdem ist der Einbruch der Dunkelheit weit fortgeschritten. Spätestens jetzt wird einem bewusst, dass man sich nicht am normalen Fasnachtsumzug befindet, sondern am kurzfristig aus dem Boden gestampften Ersatzanlass, an welchem diverse Guggenmusiken drei Orte – Dorfplatz, Gemeindehausplatz und Ernst Feigenwinter-Platz – bespielen.

Die Schotte Clique Basel 1947 auf einem der drei offiziellen Spielplätze. Juri Junkov

Der allgemeinen Stimmung kann die abgespeckte Variante der «Rynacher Fasnacht» aber nichts anhaben. Die Laune der mehreren tausend Leute, die sich an den drei Plätzen und dazwischen aufhalten, scheint prächtig zu sein. Trotz der fortgeschrittenen Zeit sind viele Familien unterwegs, so auch die Wydenkellers aus Reinach.

Während die fünfjährige Nora, die auf den Schultern von Papa Benjamin den Auftritt der Furzgugge vor der Gemeinde verfolgt, keine Erinnerungen mehr an den letzten «richtigen» Umzug hat, sieht es bei der zwei Jahre älteren Sina anders aus.

«Es ist toll, aber früher war es schöner, denn eigentlich machen wir nichts und hören nur zu»,

beklagt sich die Kleine. «Ihr fehlen die Wagencliquen», weiss Mutter Patricia.

Viele Guggen geben auch spontane Konzerte an der Strassenecke

Eine weitere Basler Gugge, die in Reinach gross auftrumpft: die Uelischränzer 1979. Juri Junkov

«Natürlich ersetzt dieser Anlass keinen Cortège», findet Benjamin Wydenkeller, fügt aber auch hinzu:

«Man muss dem Fasnachskomitee Rynach ein riesiges Kompliment machen. Wenn man bedenkt, wie wenig Zeit sie dafür hatten, ist das hier sensationell!»

Als einzigen Kritikpunkt nennt der regelmässige Besucher des Reinacher Fasnachtsumzugs den verhältnismässig späten Beginn. «So ist es mehr was für die Erwachsenen. Die Kinder haben bei einer Anfangszeit von 18 Uhr nicht so viel davon.»

Doch das Fest ist so schön, da drücken viele Eltern gerne ein Auge zu. «Waggis, bisch mied?», fragt ein Vater seinen Sohn am Konzert der Schlössli Schränzer kurz nach 20 Uhr – und verschiebt nach einem lächelnden Kopfschütteln des Juniors den Aufbruch nach Hause noch ein wenig.

Guggenacht Reinach.Auf Dem Bild: Quätschkomode, Basel 1982. Juri Junkov

Zwar gibt es im Internet einen Zeitplan, der darüber informiert, welche Gugge zu welcher Zeit an welchem Ort auftritt, doch die meisten brauchen ihr Smartphone an diesem Abend für Selfies und zum Filmen. Viele Besucher folgen einfach dem Gehör, denn ruhige Momente gibt es keine. Immer wieder geben die Guggen spontane Platzkonzerte; ob die Nuggi Spugger vor dem Gasthof Schlüssel oder die Horburgschlurbi bei der Abzweigung in die Brunngasse.

Die Basler Nuggi-Spugger kamen in American-Football-Kluft daher. Juri Junkov

Der fasnächtliche Soundtrack kommt heuer im wahrsten Sinne des Wortes aus jeder Ecke. «Wenn wir sehen, dass es eine Ansammlung von Menschen gibt, gehen wir hin und spielen was», erklärt Sophie Schaffner von den Schlammsuugern aus Sissach das Vorgehen ihrer und der meisten anderen Guggen zwischen den offiziellen Auftritten. Dass es kein Umzug ist, spielt für die Posaunistin keine Rolle.

Aber irgendwann hiess es auch für die Quätschkomode, das letzte Stück zu spielen. Juri Junkov

«Nach so einer langen Pause ist es einfach wichtig, dass wieder etwas ist», findet die Oberbaselbieterin und spricht danach aus, was wohl alle, die an diesem Abend auf den Reinacher Strassen unterwegs sind, denken: «Endlich wieder glückliche Gesichter, endlich wieder Gugge-Sound, endlich wieder Fasnacht!»