Hinter den Kulissen Reise in die Vergangenheit: Wen kann man eigentlich in Augusta Raurica so antreffen? Am Römerfest wuselt es ja bekanntlich von Leuten, welche mit Ihren Auftritten und Ständen das römische Lebensgefühl nochmals verstärken. Die bz hat mit einigen von ihnen gesprochen, um mehr herauszufinden.

Ein Centurio am Römerfest 2022. Bild: Juri Junkov

Bald öffnet das Römerfest in Augusta Raurica wieder seine Pforten. Eines der Highlights werden auch dieses Jahr die Darstellenden sein, welche dem Fest seinen Charme verleihen. Wir haben nachgefragt, wie das so ist, als Teilzeitrömer- und Römerin.

Familiäre Kränze

Eines der Ludwig-Kinder in der traditionellen Tunika. Bild: Maike Ludwig

Beat Ludwig, seine Frau Maike und sein Bruder Ulrich führen am Römerfest ein Familiengeschäft. Begonnen hat alles mit der Arbeit von Frau Dr. Gudrun Schnekenburger, der Mutter der Brüder. Die auf antike Kleidung spezialisierte Archäologin war gut 15 Jahre lang beim Römerfest dabei und bot dort nach antiken Vorbildern gefertigte Tuniken an.

Das Geschäft expandierte auf Blumenkränze, welche die Römer an Festen trugen, auch wenn diese aus Haltbarkeitsgründen nicht aus echten Blüten hergestellt werden. Weitere Stände kamen dazu. Einer, an dem Kinder gratis Spielzeuge aus der Römerzeit ausleihen können, sowie ein Stand, an welchem man mit einem Abakus seine Marktkosten ausrechnen kann. Nachdem Schnekenburger verstorben war, übernahm Maike Ludwig die Kleider- und Kranzherstellung. Ihre Kinder sind mittlerweile auch schon kleine Römerprofis und helfen fleissig mit.

Helmfutter aus Filz (l.), gefütterter Legionärshelm (r.). Bild: Irene Obi

Auch Irene Obi ist Handwerkerin am Römerfest. Von ihrer Filzerei profitieren aber nicht nur die Gäste, sondern auch die anderen Darstellenden. Immer wieder kommen Legionäre mit den eigenen Helmen zu ihr, um diese mit Filz ausfüttern zu lassen.

Gutes altes Handwerk

Ihr Handwerk ermöglicht es ihr, für jeden Helm die exakte Passform anzufertigen, und das ganz ohne störende Nähte, welche oftmals Druckstellen erzeugen. Auch ihre Mäntel und Umhänge sind beliebt, da sie authentisch hergestellt und komfortabel zu tragen sind. Wolle wirkt wasserabweisend und temperaturregulierend.

Auch Irene Obis Bruder, Peter Obi, ist als Handwerker beim Römerfest dabei. Er fokussiert sich auf die Seilerei, ein Handwerk, welches der gelernte Schreiner in der Traditionsseilerei Kislig bei Winterthur gelernt hat, also nicht im historischen Kontext des alten Roms. Dies sei aber normal, erklärt Peter Obi, denn das Seilhandwerk sei auch im 21. Jahrhundert das gleiche wie zu Zeiten von Julius Cäsar. Am Römerfest kann Obi dieses uralte Handwerk nun an eine nächste Generation weitergeben.