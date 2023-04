Hintere Wasserfallen Küchen- und Servicepersonal für Bergrestaurant in Reigoldswil gesucht Die Stiftung Luftseilbahn Reigoldswil-Wasserfallen fungiert als neue Eigentümerin des Bergrestaurants vorläufig selbst als dessen Betreiberin.

Das Berggasthaus Hintere Wasserfallen wird ab Anfang Mai vorübergehend von der neuen Besitzerin, der Stiftung Luftseilbahn Reigoldswil-Wasserfallen, betrieben. Archivbild: Kenneth Nars

Am 4. Mai soll der Betrieb im Berggasthaus Hintere Wasserfallen wieder aufgenommen werden. Geführt wird es voraussichtlich bis Ende Oktober interimsweise von der Stiftung Luftseilbahn Reigoldswil-Wasserfallen, welche die Liegenschaft auf Anfang April erworben hat. Die vorherige Besitzerfamilie Huber hat sich im März nach 25 Jahren verabschiedet.

Pächter in Aussicht, aber erst auf Anfang November

Nun sucht die Stiftung Personal für Küche und Service, um in der «Hinteren Wasserfallen» bis im Herbst Gäste bewirten zu können. «Auf 1. November haben wir einen Pächter in Aussicht», verrät Raphael Kissling, Geschäftsführer der Luftseilbahn Reigoldswil-Wasserfallen.

Der Aufruf wurde am Mittwoch auf der Gemeinde-News-App aufgeschaltet. Grundsätzlich seien bei ihnen die «verschiedensten» Leute willkommen, so Kissling. Gefragt sind Personen, die bereits Erfahrung in der Gastronomie aufweisen, aber auch solche ohne derartigen Hintergrund. «Es braucht einen Mix aus allem.»

Laut Raphael Kissling werden für die Küche zwei bis drei, für den Service drei bis fünf Personen benötigt, um ab Anfang nächsten Monats jeweils von Donnerstag bis Sonntag öffnen zu können. Um genügend Servicekräfte zu rekrutieren, kann die Stiftung auch auf ihren ansehnlichen Aushilfepool für die Luftseilbahn zurückgreifen.

Fachkräftemangel und enger Zeitrahmen

Obwohl der momentane Fachkräftemangel, der auch in der Gastrobranche akut ist, die Suche nach Küchen- und Servicepersonal erschweren dürfte, zeigt sich Kissling zuversichtlich, genügend Leute zu finden. Zudem drängt die Zeit – in drei Wochen geht’s los.

Die Stiftung Luftseilbahn Reigoldswil-Wasserfallen prüfte diverse Möglichkeiten; es kristallisierte sich jedoch keine geeignete heraus. Auch ein Zwischenbetreiber liess sich nicht finden. Deshalb hat sich die Stiftung dafür entschieden, den Restaurationsbetrieb vorläufig selbst zu führen. Diese Aufgabe wird allerdings nicht einfach, denn die vorhergehenden Betreiber konnten sich unter anderem auf ihre langjährige Erfahrung stützen.