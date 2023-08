Immer mehr junge Männer leiden an einem Kopfhaut-Pilz. Besonders betroffen ist Baselland. Den hochansteckenden Pilz dürften sich Betroffene beim Coiffeur-Besuch eingefangen haben. Übertragen via Rasierer oder Kamm. Wir fragten eine Coiffeuse in der Region, was sie dazu meint.