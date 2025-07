Hochwald Irritierende Aussagen von lokalem SVP-Politiker: Die Mutterpartei will nicht eingreifen Der umstrittene SVP-Kandidat Sebastian Rastberger aus Hochwald lässt die kantonale und die regionale Sektion der Volkspartei kalt. Diese pochen auf die Eigenverantwortung der Ortspartei, die von Rastberger selber präsidiert wird.

In Hochwald kommt es Ende September zu Gemeindepräsidentenwahlen. Nicole Nars-Zimmer

«Politisch verfolgt können nur Christen und Kriminelle sein, sonst eigentlich niemand.» Oder: «Religion als Pflichtfach für alle: Wir haben es alle bitter nötig!» Es ist anzunehmen, dass diese Aussagen des Hochwalder SVP-Politikers Sebastian Rastberger bei der Mutterpartei für Aufsehen sorgten. Spricht man jedoch mit dem Präsidenten der Solothurner Kantonalpartei und der Präsidentin der Schwarzbuben-Sektion, sind die Reaktionen äusserst verhalten. Grob zusammengefasst sei es Sache der Ortspartei, was deren Kandidat auf seiner persönlichen Website publiziert.

In Hochwald kandidiert Rastberger für die SVP für das Gemeindepräsidium. Wie diese Zeitung in ihrer Samstagsausgabe publik machte, veröffentlichte Rastberger auf seiner Website etliche pointierten Ansichten und Aussagen, die nahe an Fake News sind. Einige davon wurden während der Recherchen gelöscht. Etwa:

«Jährlich werden über 120 Millionen Christen und Nichtgläubige durch den Islam verfolgt und getötet.»

Noch immer im Netz zu finden ist: «Das Gesundheitswesen explodiert in den Kosten, weil wir Ärzte, Chefärzte und Supermanager durchfinanzieren. Das Salär dieser Gilde ist bei mindestens einer Million Franken pro Jahr.»

SVP-Geradlinigkeit passe zum christlichen Glauben

Der Urheber dieser Sätze ist Mitgründer und Präsident der SVP Kreispartei Dorneckberg. Im Juni dieses Jahres war es ihm als einzigem Vertreter der Ortssektion gelungen, in den Gemeinderat von Hochwald einzuziehen. Zur Parteiidentifikation schreibt Rastberger auf seiner Website:

«Ich identifiziere mich am ehesten mit dem Parteiprogramm der SVP. Die Partei versucht, eine Sach-Politik und keine Hysterie-Politik zu betreiben.»

Hinzu komme die Wahrhaftigkeit. Die SVP sei für ihn die einzige ehrliche Bundesratspartei der Schweiz. Die Geradlinigkeit sei gut und entspreche dem christlichen Glauben. «Weiter hat diese Partei fast prophetische Gaben. Alles Übel und Gute wurde weit voraus prognostiziert und wird immer noch weit vorhergesagt.» Die Politik in der Partei sei bodenständig und sehr demokratisch.

Als Kandidat der SVP für das Hochwalder Gemeindepräsidium vertritt Rastberger die Volkspartei auf kommunaler Ebene. Seine heiklen Aussagen im Wahlkampf scheinen die kantonale und die regionale SVP aber überraschend kalt zu lassen. Der auch aus dem Schwarzbubenland stammende Nationalrat Christian Imark, der die SVP Solothurn präsidiert, sagt: «Es besteht Meinungsäusserungsfreiheit. Problematisch wird es für uns erst, wenn Aussagen strafrechtlich relevant sind.»

Jeder Kandidat und jede Kandidatin müsse sich selber rechtfertigen.

«Ein hochanständiger, toleranter Mensch»

Gleichzeitig stellt Imark auch klar:

«Es ist nicht die Aufgabe der Kantonalpartei, Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker zu überwachen. Wir sind keine Stasi.»

In der Verantwortung stünden in diesem Fall der Politiker selber sowie seine Ortspartei. Er habe Rastberger schon an Parteiversammlungen gesehen, kenne ihn aber lediglich flüchtig.

Im Gegensatz zu Christian Imark kennt Sibylle Jeker, Präsidentin der SVP Schwarzbubenland, den Kandidaten für das Hochwalder Gemeindepräsidium gut.

«Ich habe Sebastian Rastberger als hochanständigen, toleranten Menschen kennen gelernt.»

Es handle sich um einen Wahlkampf der SVP Kreispartei Dorneckberg, auf welchen die SVP Schwarzbubenland keinen Einfluss habe. Jede Ortspartei der SVP im Dorneck-Thierstein sei ein eigenständiger Verein, der eigenmächtig Kandidatinnen und Kandidaten nominiere.

Sowohl Kantonalpräsident Christian Imark als auch Bezirkspräsidentin Sibylle Jeker verweisen in Zusammenhang mit einzelnen Aussagen von Rastberger auf das Parteiprogramm der nationalen SVP. Beide sagen: «Zu seinen Aussagen muss sich Sebastian Rastberger äussern.»

Dieser schweigt jedoch auch weiterhin zum Hintergrund seiner brisanten Formulierungen. Mehrere Anfragen an den Messtechniker verliefen ins Leere. Ein ursprünglich vereinbartes Gespräch liess er mit der Begründung platzen, er sei «zurzeit irgendwie nicht für ein persönliches Interview gewillt».