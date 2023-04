Hochwasserschutz Wegen Hochwasserschutz: Der Dorenbach ist nicht mehr das gemütliche Bächlein von einst Die Hochwasserschutzmassnahmen am Dorenbach gehen im Abschnitt Promenade in die Schlussphase. Aus dem Neubadquartier gibt es vereinzelt Kritik.

Beim Hochwasserschutz am Dorenbach im Abschnitt zwischen Allschwiler Weiher und Neubadrain gehts vorwärts. Bild: Kenneth Nars (20. April 2023)

Seit fünf Jahren läuft unter der Leitung der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) die Sanierung des Dorenbachs. Dieser entspringt im Allschwiler Wald und mündet kurz vor dem Margarethenhügel nach 3,6 Kilometern in den Birsig. Der Bach bildet teilweise die Kantonsgrenze zwischen Baselland und Basel-Stadt.

Im Normalfall ist der Dorenbach ein unscheinbares Kleingewässer, das sich grösstenteils kanalisiert zwischen Häuserfassaden und Strassenabschnitten durchzwängt. Zusätzlich zur Sanierung des Bachbetts wird der Hochwasserschutz verbessert. 2018/19 wurde der Abschnitt beim ehemaligen Stamm-Areal in Binningen realisiert. Aktuell laufen die Bauarbeiten auf dem dicht besiedelten 680 Meter langen Abschnitt Promenade zwischen dem Durchlass am Allschwilerweg unterhalb des Allschwiler Weihers und dem Durchlass am Neubadrain.

Der Grossteil der geplanten Mauern als Hochwasserschutzmassnahme und der neuen Brücken auf dem Abschnitt Promenade sind bereits erstellt. Oberbauleiter Marc Gehrig geht davon aus, dass die Hauptarbeiten bis zu den Sommerferien abgeschlossen sein werden. Die geplante Bepflanzung des Bachufers müsse aber noch warten, weil im Sommer nicht angepflanzt werden sollte.

«Nicht mehr das gemütliche Bächlein von einst»

Marc Gehrig ist in diesen Wochen auch als Kommunikator gefragt. Denn nicht alle Anwohnenden im Neubadquartier haben Freude an den optisch auffälligen Schutzmauern. Ein wütender Anwohner aus dem Langen Loh schrieb kürzlich dieser Zeitung, dass mit den Mauern die Natur verschandelt würde. Der Dorenbach sehe jetzt aus wie eine Autobahn.

Christoph Wydler, Präsident des Neutralen Quartiervereins Neubad, will nicht von einer weit verbreiteten Kritik am Dorenbach-Projekt sprechen. «Bei uns im Vorstand ist die Notwendigkeit dieser Massnahmen unbestritten. Wir erleben auch keinen Aufschrei im Quartier.» Es gebe sicherlich vereinzelt kritische Stimmen, weil die Massnahmen mit den Mauern und den neuen Metallbrücken keine Augenweide seien, wie es Christoph Wydler höflich formuliert.

«Der Dorenbach ist nach den Bauarbeiten sicher nicht mehr das gemütliche Bächlein von einst.» Die Mehrheit der Quartierbewohnenden würde die Notwendigkeit der Massnahmen aber anerkennen.

Potenzial für mehr Wasser

Oberbauleiter Marc Gehrig muss trotzdem immer wieder erklären, weshalb die Hochwasserschutzmassnahmen auch weit bachabwärts notwendig sind, obwohl dort bisher die Hochwassergefahr zum Teil gering war. Bei Starkregen ging der Dorenbach bis anhin vorwiegend im Allschwiler Industriequartier und im oberen Teil des Neubadquartiers über die Ufer.

Weil beim Allschwilerweg der Durchlass vergrössert wird, kann der Dorenbach künftig oben mehr Wasser fassen. Damit wird die heutige Schwachstelle des Bachlaufs behoben. Für das Mehr an Wasser muss der weitere Bachlauf baulich gerüstet sein. Deshalb sind auch dort zusätzliche Hochwasserschutzmassnahmen notwendig, wo Anwohnende bis anhin keine Gefahr sahen.

Nach Abschluss der Arbeiten auf dem Abschnitt Promenade folgt im kommenden Jahr der Bereich beim Generationenhaus. 2028 sollen die Bauarbeiten bis ins Margarethental abgeschlossen sein. Insgesamt kostet die Sanierung des Dorenbachs mitsamt Hochwasserschutz rund zehn Millionen Franken, wovon der Bund 35 Prozent übernimmt. Vom Rest bezahlt der Kanton Basel-Stadt die Hälfte, Baselland 40 Prozent und die Gemeinde Binningen zehn Prozent.