Hofstetten-Flüh Drei wollen an die Spitze: Über hundert Einwohner horchten den Kandidierenden fürs Gemeindepräsidium Ein Podium für die bevorstehende Gemeindepräsidentenwahl war gut besuchten. In der zerrütteten Gemeinde sei es Zeit für eine Veränderung - so der Tenor.

In Hofstetten-Flüh wird Ende April entscheiden, wer das Gemeindepräsidium besetzen wird. Bild: Kenneth Nars

Die Einwohnenden von Hofstetten-Flüh haben die Wahl: Am 30. April treten Tanja Steiger, Domenik Schuppli und Roman Gazzotti bei der Gemeindepräsidentenwahl gegeneinander an. Nach Spannungen im Dorf soll durch die neue Person an der Spitze wieder Ruhe einkehren.

Rückblende: Ein Mitarbeiter der Verwaltung von Hofstetten-Flüh hatte gestanden, eine Kollegin über längere Zeit drangsaliert zu haben (die bz berichtete). Die Gemeinde stellte den Mann frei. Gemeindepräsident Felix Schenker wurde vorgeworfen, die Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat zu spät informiert zu haben. Ende November trat Schenker per sofort «aus persönlichen Gründen» von seinem Amt zurück, wie er erklärte. Ob der Rücktritt in Zusammenhang mit dem Mobbing-Fall steht, ist unklar.

Zwei Kandidierende waren schon mal im Gemeinderat

In einem Podiumsgespräch, geleitet von bz-Redaktor Dimitri Hofer, stellten sich die drei Kandidierenden fürs Gemeindepräsidium am Mittwochabend der Bevölkerung der 3000-Einwohner-Gemeinde vor. Das Interesse war sehr gross. Die hundert Stühle, die für die Zuhörenden bereitgestellt wurden, reichten nicht aus, und es mussten rund fünfzig weitere aufgestellt werden. Man spürte, dass es in der Gemeinde Zeit ist für eine Veränderung.

Zu Beginn wurde klar, dass viele Zuhörende noch nicht entschieden haben, wen sie wählen. Tanja Steiger, bereits einmal Gemeinderätin gewesen und der FDP angehörend, sagte über sich: «Ich fühle mich sehr ausgeglichen und glücklich. Diese Kraft hilft bei neuen Herausforderungen, die ich stets ernst nehme und mit meiner ganzen Persönlichkeit angehe. Es braucht ein bisschen Mut, mit meiner Parkinson-Erkrankung diese neue Herausforderung als Gemeindepräsidentin anzunehmen.» Dank ihrer langjährigen Erfahrung als Personalleiterin werde ihr dies gelingen. «Ich arbeite lösungsorientiert, bin motiviert und kann zuhören. Eine gute Kommunikation ist meistens der Schlüssel zum Erfolg.»

Domenic Schuppli, Tanja Steiger, Roman Gazzotti und Moderator Dimitri Hofer (v.l.). Bild: Carlo Lang

Der Parteilose Roman Gazzotti war schon in drei Unternehmen in Geschäftsleitungen tätig. «Für mich sind eine saubere Geschäftsführung und gute Zahlen wichtig. Gelder sollten richtig eingesetzt werden, sodass möglichst viele von Investitionen profitieren können.» Neben seinem Vollzeit-Job, den er in dieser Form behalten möchte, denkt er, das 40-Prozent-Pensum fürs Gemeindewohl noch obendrauf zu packen. Neben der Arbeit unternimmt Gazzotti gerne Spaziergänge mit seinem Hund, der auch als Therapiehund eingesetzt wird. Weiter interessiert er sich für die Winzerei, die japanische Kampfkunst Jiu-Jitsu und er hört gerne Musik.

Auf der Gemeinde werde auch gut gearbeitet

Jurist Domenik Schuppli ist ebenfalls parteilos und war, wie Tanja Steiger, auch schon einmal Gemeinderat von Hofstetten-Flüh. Unterstützt wird er von der SVP Kreispartei Leimental, der er einst angehört hatte. «Für mich sind Offenheit und Transparenz wichtig.» Seiner Ansicht nach sollten in Zukunft weniger Traktanden vertraulich behandelt werden. Ihm liegen die anstehenden Projekte Werkhof, Erweiterung Schulhaus oder die Sanierung der Talstrasse am Herzen.

Im Anschluss ans Podiumsgespräch hatten die zahlreichen Zuhörenden Gelegenheit, den Kandidierenden Fragen zu stellen. Dies wurde rege genutzt, konnten so doch die letzten Fragen, die unter den Nägeln brannten, geklärt werden. Der Tenor dabei war, dass man froh ist, wenn sich die schwierige Situation in der Gemeinde möglichst bald verbessert. Gesagt wurde auch, dass auf der Gemeinde zum Teil sehr gut gearbeitet werde und dass man nicht alles schlechtreden solle. Man müsse jetzt vorwärtsblicken und zusammen Gutes tun, hiess es weiter.