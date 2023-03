Hofstetten-Flüh Nach Mobbing-Vorwürfen entlassen: Gemeindemitarbeiter nutzt zweite Chance nicht Einem Mitarbeiter der Gemeinde Hofstetten-Flüh wurde vorgeworfen, jahrelang eine Mitarbeiterin gemobbt zu haben. Im Herbst liess der Gemeinderat noch Gnade walten, doch jetzt ist er seine Stelle los.

Ortsschild und Übersicht von Hofstetten. Bild: Kenneth Nars / BLZ

Schon lange gibt es Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter der Gemeinde Hofstetten-Flüh. Der Mann soll jahrelang eine Kollegin drangsaliert haben. Wie Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, soll er sich an ihrem Computer zu schaffen gemacht haben.

Deshalb eröffnete der Gemeinderat im Sommer ein Disziplinarverfahren gegen den Mitarbeiter, eine dreiköpfige Gruppe untersuchte die Geschehnisse. Im Herbst präsentierte der Gemeinderat die Ergebnisse. Demnach hat der Mann die ihm zur Last gelegten Vergehen tatsächlich begangen.

Der Mitarbeiter habe im Jahr 2021 wiederholt und vorsätzlich Manipulationen am PC einer Arbeitskollegin vorgenommen, sagte der Gemeinderat. Er habe damit bewusst in Kauf genommen, dass Daten und Dokumente verloren gehen, die Arbeitsleistung der Kollegin negativ beeinflusst würde und diese in ihrem Ansehen gegenüber Mitarbeitenden und Vorgesetzten geschädigt würden. Der Angestellte habe mit seinem Fehlverhalten bewusst in Kauf genommen, dass die Leistung der gesamten Gemeindeverwaltung in Mitleidenschaft gezogen würde.

Unregelmässigkeiten in der Arbeitszeiterfassung

Weil der Mann geständig war, entliess ihn der Gemeinderat nicht. Er wandelte sein Arbeitsverhältnis aber in ein provisorisches um und kürzte seinen Lohn drastisch.

Diese letzte Chance hat der Mann aber nicht zu nutzen gewusst, wie jetzt auf der Gemeindewebseite zu lesen ist. «Der Mitarbeiter hat sich seitdem leider Unregelmässigkeiten in der Arbeitszeiterfassung zuschulden kommen lassen», schreibt der Gemeinderat. Das sei für diesen jetzt der Anlass, das Dienstverhältnis zu beenden, «da das Vertrauen in eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr gegeben ist».

Der Schritt ist dem Gemeinderat offensichtlich nicht leicht gefallen. Er betont nämlich die gute Arbeit des «langjährigen, kompetenten und geschätzten Verwaltungsangestellten» und bedankt sich sogar ausdrücklich «für seine langjährigen Dienste».

Die Massnahme ist noch nicht definitiv, es läuft eine zehntägige Beschwerdefrist beim Solothurner Volkswirtschaftsdepartement.