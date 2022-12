Hofstetten-Flüh Vizegemeindepräsident Peter Gubser tritt zurück Nachdem erst kürzlich Gemeindepräsident Felix Schenker per sofort zurückgetreten ist und der Gemeinde gar den Rücken zugekehrt hat, verlässt nun auch der Vize seinen Posten.

Aufruhr im Gemeinderat von Hofstetten-Flüh. Alles wegen einem Mobbingfall in der Gemeindeverwaltung? Kenneth Nars

Erst vor rund drei Wochen hat Felix Schenker (parteilos) mit seinem plötzlichen Rücktritt als Gemeindepräsident für Aufsehen gesorgt. An der Gemeindeversammlung vom Dienstag hat nun auch der bisherige Vizegemeindepräsident Peter Gubser (FDP) seine Demission eingereicht.

Wegen Schenkers Abgang wurde Gubser zum Gemeindepräsidenten ad Interim. Öffentlich Stellung zu seinem Rücktritt nehmen will Gubser, der das Ressort Finanzen und Sicherheit der Gemeinde leitete, erst an der nächsten Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag, wie er auf Anfrage der bz sagt. Auch Gemeinderätin Andrea Meppiel (SVP) möchte sich im Vorfeld der Stellungnahme von Gubser inhaltlich nicht äussern.

Ob der Rücktritt von Gubser mit dem Mobbingfall im Zusammenhang steht, der zuletzt in der Schwarzbuben-Gemeinde für Aufruhr gesorgt hatte, ist unklar. Dabei soll ein Mitarbeiter der Verwaltung eine Kollegin über Monate hinweg drangsaliert haben.

An der Gemeindeversammlung wurde ebenfalls bekannt, dass der Verwalter der Gemeinde krankgeschrieben sei und deshalb derzeit nicht arbeiten kann. Der Verwalter wusste neben Felix Schenker offenbar bereits früh über die Mobbingvorwürfe gegen den Angestellten Bescheid.