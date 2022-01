Hofstetten-Flüh Vor dem Brand hausten Vandalen: Tiefe Betroffenheit nach Kirchenbrand im Schwarzbubenland Der Sachschaden in der ausgebrannten Römisch-Katholischen Kirche St. Nikolaus in Hofstetten ist gross. Das für 2022 vorgesehene Kirchenfest muss wohl ausfallen. Zuvor trieben aber noch Vandalen in der Kirche ihr Unwesen.

Das am Tag nach dem Brand sichtbare Loch im Ziegeldach wurde von der Feuerwehr wegen der Dichte des Rauchs durchbrochen. Juri Junkov

Von aussen sah man am Tag nach dem Brand nur noch ein Loch im Dach und Absperrbänder der Feuerwehr, die den Zugang zur St.-Nikolaus-Kirche versperrten. An gewissen Stellen auch noch Pfützen von Löschschaum. Doch die Schäden in den Innenräumen sind gewaltig und wurden von den Brandspezialisten am Samstagmorgen auf mehrere 100'000 Franken geschätzt. Tatsächlich dürften sie jedoch die Millionengrenze übersteigen.

Die Bevölkerung reagiert fassungslos auf die Geschehnisse der Brandnacht. Juri Junkov

Regelrecht aufgewühlt zeigte sich die Bevölkerung im Leimentaler Dorf nach der Brandnacht. Dies nicht nur wegen des weitum sichtbaren Feuers, das bei manchen Anwohnerinnen und Anwohnern sofort Erinnerungen und Befürchtungen weckte, dass wie beim Brand der Notre-Dame-Kathedrale in Paris das ganze Dachgestühl einstürzen könnte. Ebenso sehr sorgte für Empörung, dass offenbar kurz vor Brandausbruch unbekannte Vandalen im Innenraum der Kirche das Krippenspiel samt Weihnachtsbaum und handgemachten Figuren zerstört hatten, wie der interimistische Kirchgemeindepräsident Georg Sigrist am Samstag auf Tele M1 bestätigte.

Ob der Brand ebenfalls auf die Kappe derselben unbekannten Täterschaft geht oder andere Gründe hat, blieb am Neujahrstag unklar und war Gegenstand der Untersuchungen der Solothurner Polizei. Laut Mitteilung vom Samstagmorgen war das Feuer am Silvesterabend kurz nach 17 Uhr beim Haupteingang unterhalb der Orgel ausgebrochen und hatte sich dann bis zum Dachstock hochgefressen. Um die lodernden Feuer in der dichten Rauchentwicklung im Inneren besser bekämpfen zu können, brachen die Einsatzkräfte der aufgebotenen Feuerwehren mindestens ein Loch ins Ziegeldach des Hauptschiffs.

Dauer der Kirchenschliessung noch unbekannt

Die kommenden Gottesdienste müssen vorerst im Kirchgemeindesaal stattfinden. Juri Junkov

Neben der heimischen Feuerwehr aus Hofstetten-Flüh eilten auch Löschzüge aus Egg, Reinach und Dornach zu Hilfe, wie die Polizei weiter in ihrer Mitteilung schrieb. Die Schwierigkeit bei den Löscharbeiten war laut Feuerwehr-Leutnant und Einsatzleiter Raphael Schwitter die schiere Grösse des Kirchengebäudes und die schlechten Zugangsmöglichkeiten zum Brandherd.

Bereits 1376 wurde die St.-Nikolaus-Kirche urkundlich erwähnt. Juri Junkov

Kirchgemeindepräsident Georg Sigrist war von all diesen Geschehnissen sichtlich gezeichnet, als er von Tele M1 interviewt wurde. Ausgerechnet fürs neue Jahr habe man in Hofstetten-Flüh ein Pfarreifest unter dem Motto «Die Kirche ist immer noch mitten im Dorf» geplant. «Doch damit wird nun wohl nichts», seufzte Sigrist. Wie lange die Kirche geschlossen bleiben muss, blieb am Tag nach der Feuer ebenso unklar wie die Höhe der Kosten einer Wiederinstandstellung. So schrieb der Kirchgemeinderat in einer Mitteilung auf seiner Homepage am Samstag:

«Es sind umfangreiche Renovierungsarbeiten nötig. Wir können uns glücklich schätzen, dass es keinen Vollbrand gegeben hat, dank des schnellen Eintreffens der Feuerwehr.»