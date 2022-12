Hundeleben Iva und das Happy End: Die verschwundene Hündin aus Muttenz ist wieder aufgetaucht Eine kleine Geschichte über das Verschwinden einer kleiner Bolonka-Hündin und das glückliche Ende einer rastlosen Suchaktion in Muttenz.

Zurück im Schoss der Familie: Iva, eine Hündin aus der Rasse der Bolonka Zwetna, mal in Muttenz, mal in Oberwil zu Hause. zvg

Der Schock sass tief bei Olena und Alex am Montagabend und das muss man einem Besitzer eines Haustieres, das abhandenkommt, nicht weiter erläutern. Und um es gleich vorwegzunehmen: Die Geschichte von Iva, einem flauschig-weissen Bolokna Zwetna hat ein gutes Ende genommen.

Als Olena am Montag kurz vor Ladenschluss aus dem Coop-Supermarkt am Baslertor in Muttenz kommt, ist Iva nicht mehr da. Angebunden war der kleine Hund an einer dafür vorgesehenen Vorrichtung im Eingangsbereich, aber an der Leine ist kein Hund. Er ist – es gibt keine andere Erklärung – von irgendjemanden mitgenommen worden. Gestohlen. Entführt. Wie auch immer man das nennen will.

Iva wird vermisst gemeldet, unter anderem auf dem Portal Schweizerischen Tiermeldezentrale (STMZ). Dort kann man die Vermisstmeldung samt Bildern des Tieres und den Kontaktdaten auf einfachem Weg herunterladen. Mit diesen Flugblättern sind das Besitzerpaar und Bekannte die halbe Nacht unterwegs und tapezieren den halben Ort.

Dankbar für die Hilfsbereitschaft

«Den Hund kennt jetzt jeder in Muttenz», sagt Alex. Er, der selbst in Oberwil lebt, kann das am Dienstagabend schon wieder mit Erleichterung erzählen, weil Iva aufgetaucht ist. Eine Person aus Muttenz hat sich knapp 20 Stunden nach Ivas Verschwinden telefonisch gemeldet und empfängt die völlig aufgelöste Hundebesitzerin mit dem Flugblatt in der Hand. In dem Fall werden von den Behörden weitere Abklärungen gemacht.

Die Moral von dieser Geschichte: Man sollte kleine Tiere – liebenswerte und zugängliche wie die Bolonka-Hündin Iva schon gar nicht – eher nicht vor einem belebten Einkaufszentrum angebunden alleine lassen. Bei einem Hausbesitzer wie in diesem Fall der Coop einfach mal mir nichts, dir nichts nach den Bildern der Überwachungskamera zu fragen, ist rechtlich und in der gebotenen Eile nicht ganz einfach.

Und Olena und Alex sind dankbar: «Der Trost und das Mitgefühl der Leute war gewaltig und die Hilfsbereitschaft überwältigend. Es ist toll, wie sie sich beteiligt haben und die Vermisstmeldung über die sozialen Medien verbreitet haben.»

Über 30'000 Fund- und Vermisstmeldungen

Ob der Eintrag im Blaulicht-Ticker der bz auch geholfen hat? Man weiss es nicht. Die Schweizerischen Tiermeldezentrale, eine Non-Profit-Organisation, registriert pro Jahr etwa 32’000 Fund- und Vermisstmeldungen. Seit der Einrichtung der Website vor 20 Jahren ist eine jährliche Zunahme der Meldungen von fünf bis zehn Prozent zu verzeichnen. In der Hälfte der Vorgänge gibt es eine Rückmeldung, wenn der Fall sich aufgelöst hat. Im Guten, oder vielleicht auch im Schlechten. Nach ihrer schlaflosen Nacht schätzen sich Olena und Alex jedenfalls sehr glücklich.