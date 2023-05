Veloraserei Fertig mit der Raserei: «Fair im Verkehr Kampagne» soll auf Begegnungszonen aufmerksam machen

Velos und Fussgänger kommen sich in der Rheingasse in die Quere. Obwohl sie eine Begegnungszone ist, fahren viele zu schnell. Nun hat die Polizei Schilder aufgestellt, um die Velofahrenden zu sensibilisieren. Doch Konflikte gibt es nicht nur in der Rheingasse.