In eigener Sache Die bz-Redaktion in Liestal ist umgezogen - mitten ins Stedtli Die bz hat im Baselbiet eine neue Heimat: Wir sind nun an der Rathausstrasse 24 zu finden. In Basel ändert sich nichts. Die bz ist somit in der Stadt und auf dem Land mit einem Standort vertreten.

An der Rathausstrasse 24 mitten im Liestaler Stedtli hat die bz seit Montag eine neue Baselbieter Heimat. Nicole Nars-Zimmer

Wir sind umgezogen: Die Baselland-Redaktion der bz, den Innendienst und den Inserateverkauf finden Sie in Liestal seit Montag 20. Februar am neuen Standort an der Rathausstrasse 24. Mitten im Stedtli – und damit noch zentraler als bisher. Die Baselland-Redaktion bleibt dem Kantonshauptort treu und wird von hier aus im gewohnten Rahmen über Baselbieter Politik, wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen sowie über die Belange der über 100 Gemeinden im Baselbiet und Schwarzbubenland berichten.

Bisheriger Standort auf dem Lüdin-Areal wird neuer Nutzung zugeführt

Den bisherigen Standort an der Rheinstrasse 3 mussten wir nach vielen Jahren aufgeben. Das Lüdin-Areal wird in den kommenden Jahren transformiert, unsere ehemaligen Redaktionsräume werden nach umfassender Sanierung einer neuen Nutzung zugeführt.

An der Viaduktstrasse 42 in Basel ist seit Jahren unsere Basel-Stadt-, die Kultur-, Sport- sowie die Onlineredaktion beheimatet. Damit ist die bz in der Stadt und auf dem Land mit je einem Standort präsent.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.