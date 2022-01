Etabliert In Nachbarkantonen existieren bereits Naturpärke Vor zwölf Jahren ist der Naturpark Thal im Solothurnischen in Betrieb gegangen, seit 2012 gibt es den Jurapark Aargau. Wie sind die Erfahrungen?

Nino Joller, Präsident Naturpark Thal - in und vor der Geschäftsstelle in Balsthal. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

In der Schweiz gibt es 19 Pärke, 16 davon sind «Regionale Naturpärke». So darf sich eine Region nennen, die vom Bund das entsprechende Label erhält. Voraussetzung ist, dass sie über hohe natürliche und landschaftliche Werte verfügt und diese durch menschliche Nutzung möglichst wenig beeinträchtigt sind. Zudem müssen Bevölkerung und Behörden die Idee mittragen. Schöne Natur reicht nicht, es braucht auch Ideen, wie diese bewahrt und weiterentwickelt werden – und zwar zusammen mit den Menschen, die hier leben. Alle zehn Jahre muss die Bevölkerung in den Gemeinden bestätigen, dass sie am Park festhält, das schreibt der Bund so vor.

Zumindest die Akzeptanz ist in den beiden Pärken, die bereits in der Nähe eines künftigen Naturparks Baselbiet existieren, gegeben, und zwar von Anfang an. Als in den Nullerjahren die Idee eines Juraparks Aargau aufkam, stiess das auf ein weitgehend positives Echo. Von 30 angefragten Gemeinden sagte nur eine ab, die übrigen waren mit grosser Mehrheit dafür.

Coronapandemie macht erfinderisch

Seitdem laufen Aktivitäten in den Bereichen Erhalt von Natur und Landschaft, Förderung der Regionalwirtschaft, Tourismuskommunikation und Forschung. Auffallend ist die Hochstammbörse, mit der Landeigentümer Pächter finden können für Bäume, die sie selber nicht mehr bewirtschaften wollen. Und mit Corona entstand ein Hol- und Bringservice für in Not geratene Produzenten von Regionalprodukten.

In der eher strukturschwachen Gegend zwischen oberem Fricktal, Aarau und Rhein wird das offenbar geschätzt. Denn im letzten Jahr haben nicht nur alle Gemeinden ihre Mitgliedschaft für eine neue Zehnjahresperiode erneuert. Auf Anfang 2022 sind acht neue Gemeinden per Gemeindeversammlungsbeschluss dazugestossen. Heute sind (nach diversen Gemeindefusionen) 32 Gemeinden dabei, auch grössere Ortschaften wie Frick. Zudem gibt es 17 «Partnergemeinden». Der Parkperimeter ist somit um einen Viertel auf rund 300 Quadratkilometer angewachsen. 55’000 Menschen wohnen im Gebiet des Juraparks Aargau. Das Gebiet bleibt verzettelt, ist aber an einem Stück.

Naturpark Thal war schweizweit einer der Ersten

Kleiner, nämlich 139 Quadratkilometer gross, ist der Naturpark Thal, südlich des Passwangs gelegen, hinter der ersten Jurakette rund um Balsthal. In diesem spärlich bewohnten Gebiet leben 15’000 Menschen. Der Park war 2010 einer der ersten Naturpärke der Schweiz. Er hat seither die Tourismusangebote gefördert, insbesondere die Vermarktung regionaler Produkte. Das Schwergewicht liegt aber vor allem im Erhalt der hier reichlich vorhandenen Naturschätze. Die Website dient zudem als Infoportal für die ganze Region, etwa für Neuzuzüger und im Sozialbereich.

Vor einigen Jahren gab es im Naturpark Thal Uneinigkeiten über die Strukturen des Parks, die einige als zu komplex empfanden. 2019 sagten aber alle neun Mitgliedergemeinden Ja zu einer Verlängerung ihrer Mitgliedschaft um zehn Jahre.

Die Kosten bleiben in beiden Pärken für die Gemeinden überschaubar. Jeder Einwohner zahlt pro Jahr den «Jurafünfliber», den Rest der Kosten übernehmen Kanton, Bund, Stiftung und Private.