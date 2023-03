Individualbesteuerung Wann fällt endlich die Heiratsstrafe? Baselbieter Regierung beugt sich Druck des Landrats Der Baselbieter Finanzdirektor Anton Lauber verspricht, zu handeln. Er tat dies allerdings erst, nachdem das Parlament Klartext redete. Im Herbst soll die Standesinitiative vorliegen.

Die Heiratsstrafe besteht auf Bundesebene nach wie vor. Der Kanton Baselland hat die Aufgabe, sich für deren Abschaffung einzusetzen. Bild: Keystone

«Das Frauenbild, das die Regierung damit zeichnet, stört mich», sagte Landrätin Pascale Meschberger (SP) an der Landratssitzung vom Donnerstag. Ihre Aussage bezog sich auf die Stellungnahme an den Bund, in der sich der Baselbieter Regierungsrat gegen eine individuelle Besteuerung von Ehepaaren ausspricht. Unter anderem mit dem Argument, Frauen heirateten meist in eine «höhere sozio-ökonomische Schicht». Deswegen könne auch ein neues Steuersystem sie nicht zum Arbeiten motivieren.

Besonders brisant ist die ablehnende Haltung der Regierung, da sie seit einer Motion von Meschberger eigentlich dazu verpflichtet ist, sich für eine Individualbesteuerung einzusetzen. Regierungsrat Anton Lauber schlug einen versöhnlichen Ton an und schob die Regierungsposition auf die Form der Stellungnahme. Wer sich dort nicht einer eindeutigen Sprache bediene, werde vom Bund schnell überhört. Ausserdem sei der Kanton nicht gegen eine Individualbesteuerung per se, sondern lediglich gegen diesen einen Vorschlag des Bundes.

Lauber gelobte, die Standesinitiative zur Individualbesteuerung wie geplant im Herbst einzureichen. Damit konnten die kritischen Stimmen im Parlament beruhigt werden. Saskia Schenker (FDP) hatte die Diskussion mit einem dringlichen Postulat angeregt. Sie zeigte sich mit der Reaktion der Regierung zufrieden. Man wolle den Regierungsrat nicht dazu zwingen, die Stellungnahme zurückzuziehen, so Schenker. Aber abgeschrieben werde das Postulat erst, sobald die geplante Initiative auf dem Tisch liege. Diesen Vorschlag unterstützte das Parlament einstimmig.