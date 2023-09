Hauptsitz Zwillings-Häuser, ein Stützenwald und 24'000 Glitzer-Kacheln: Der Helvetia-Campus ist eröffnet

Das Herz des neuen Helvetia-Hauptsitzes beim Aeschenplatz befindet sich in der Vollendung: die zwei Hochhäuser samt Auditorium. 200 Millionen Franken investiert der Versicherungskonzern in die erste Campus-Etappe. Finessen an den Gebäuden erkennt man erst auf den zweiten Blick.