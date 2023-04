INITIATIVE «Tempo 30 vors Volk»: Initiativkomitee sammelte über 11’500 Unterschriften, nun ist das Baselbieter Stimmvolk gefragt Die Gemeinderäte dürfen nicht eigenhändig Tempo 30 auf Hauptstrassen bei der Regierung einfordern, solche Beschlüsse müssen an der Urne gefällt werden. Das fordert die Initiative des Touring Club Schweiz (TCS) Sektion beider Basel, die heute an die Baselbieter Landeskanzlei übergeben wurde.

Der Präsident des TCS beider Basel Christophe Haller übergibt vor versammeltem Initiativkomitee die Initiative an den 2. Baselbieter Landschreiber Nic Kaufmann. Bild: zvg

Die Initianten der kantonalen Volksinitiative «Tempo 30 vors Volk» versammelten sich am Montagvormittag vor dem Gebäude an der Kasernenstrasse in Liestal, wo in den kommenden Monaten die Baselbieter Landeskanzlei untergebracht sein wird, und übergaben die Initiative dem 2. Landschreiber, Nic Kaufmann.

Die TCS Sektion beider Basel lancierte die Initiative letzten August. «Wir sammelten über 11'500 Unterschriften», zeigt sich Geschäftsführer Lukas Ott zufrieden. Im Initiativkomitee sitzen unter anderem der Nationalrat Thomas de Courten, der Direktor der Wirtschaftskammer Baselland, Christoph Buser, und die ehemalige Regierungsrätin Sabine Pegoraro.

Würde das Baselbieter Stimmvolk der Gesetzesänderung zustimmen, müssten künftig die Stimmberechtigten der Gemeinden an der Urne darüber entscheiden, ob eine Temporeduktion auf den Kantonsstrassen innerorts von 50 auf 30 Stundenkilometer gewünscht sei. Dies müsste auch rückwirkend für diejenigen Gemeinden geschehen, in denen solche Beschlüsse bereits gefällt wurden. Aktuell können die Baselbieter Gemeinderäte alleine darüber entscheiden und Tempo 30 bei der Regierung beantragen.

Momentan fehle das demokratische Prinzip

Aus Lärmschutzgründen die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer zu begrenzen, ergibt aus Sicht der Initianten keinen Sinn. Es gebe andere zielführendere Lösungen wie «lärmarme Beläge oder Schallschutzfenster».

Tempo 30 auf Hauptstrassen störe zudem den Verkehrsfluss und erhöhe sogar die Emissionen durch stockenden Verkehr. Auch seien die meisten Fahrzeuge so gebaut, dass sie bei 50 Stundenkilometern den geringsten Ausstoss verursachen. Ebenso fehle nach aktueller Handhabung von Tempoänderungen auf Kantonsstrassen das demokratische Prinzip.

Nun werde man abwarten und schauen, was das Parlament diskutiere, meint Landrat Martin Dätwyler, Co-Präsident des Initiativkomitees und Vize-Präsident des TCS beider Basel. Die Forderung sei breit abgestützt, sagt er. Schon rund 90 Prozent der TCS-Mitglieder stünden dahinter. Über 11'500 Unterschriften seien «absoluter Rekord für eine Volksinitiative».