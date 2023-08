Integration Im Baselbiet soll es ein neues Schulangebot für jugendliche Geflüchtete geben 16- und 17-jährige Migranten wurden bisher in Fremdsprachenklassen der Volksschule gemeinsam mit jüngeren Kindern unterrichtet. Damit soll nun Schluss sein: Die Baselbieter Regierung will für Jugendliche ein spezifisches Integrationsangebot schaffen.

Fremdsprachenklassen der Volksschule sind nicht das angemessene Angebot für ältere Jugendliche. Diese sollen deshalb im Baselbiet künftig in separaten Integrationsklassen unterrichtet werden. Bild: Bruno Kissling

Die Zahl der Jugendlichen ohne Deutschkenntnisse hat in den vergangenen Jahren im Baselbiet zugenommen. Nun will die Regierung für geflüchtete Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren, die in der Vergangenheit in den Fremdsprachenintegrationsklassen unterrichtet wurden, ein neues Schulangebot schaffen: Es heisst Integrationsangebot zur Vorbereitung auf die Sekundarstufe II (IAV Sek II).

Vor Jahresfrist provisorisch beschlossen

Jugendliche, die nicht mehr schulpflichtig sind, aber keine oder nur geringe Schulkenntnisse aufweisen, sollen ein Jahr von diesem Angebot in der Tagesstruktur profitieren und dann in reguläre Angebote der Sekundarstufe II – in eine weiterführende Schule, ein Brückenangebot oder in die Berufsbildung – eintreten.

IAV Sek II-Klassen wurden nach Ausbruch des Ukrainekriegs von der Regierung provisorisch beschlossen. Mit der nun an den Landrat überwiesenen Vorlage soll das Angebot verstetigt und im Bildungsgesetz verankert werden. Für die Regierung ist klar, dass dieses Angebot auch künftig benötigt wird.

Zu grosse Altersspanne in Fremdsprachenklassen

Bei den Fremdsprachenintegrationsklassen waren die Kapazitäten zuletzt ausgeschöpft; zudem war die Altersspanne zu gross; teilweise waren 12- und 18-Jährige in derselben Klasse. Neu stehen diese Klassen nur noch Jugendlichen unter 16 Jahren offen. Personen, die älter als 18 sind, werden nicht mehr in das IAV Sek II aufgenommen. Sie können einen Intensiv-Sprachkurs besuchen, den sie selber bezahlen oder der via Sozialhilfe verfügt wird.

Eine IAV Sek II-Klasse kostet 230 000 Franken pro Jahr. Für 2024 rechnet der Kanton mit sieben Klassen – macht total 1,61 Millionen Franken.