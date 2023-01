Integration Übergangslösung für Jugendliche wird verlängert Fremdsprachenintegrationsklassen im Baselbiet können die Anzahl der Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren nicht mehr stemmen. Deshalb muss die Übergangslösung länger als geplant bestehen.

Im Zentrum des Programms stehen der Spracherwerb und die Akkulturation. Symbolbild

Die Anzahl der im Baselbiet ansässigen Kinder und Jugendlichen ohne Deutschkenntnisse wächst fortwährend. Das System der Fremdsprachenintegrationsklassen (FSK), in welchem die Kinder und Jugendliche vor dem Übertritt in eine reguläre Primar- oder Sekundarschulklasse unterkommen, ist überlastet. «Durch die wachsende Zahl entstehen zusätzliche Problemstellungen wie Traumata bei Geflüchteten und mangelnde Alphabetisierung», so der Wortlaut beim Kanton.

Infolgedessen wurde bereits im letzten Jahr – für Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren – ein Integrationsangebot zur Vorbereitung auf die Sekundarstufe II (IAV SEK II) lanciert. Das Zentrum für Brückenangebote (ZBA) hat dieses Angebot ins Leben gerufen. Dieses Integrationsangebot dauert voraussichtlich ein Jahr – und wird zum heutigen Zeitpunkt von insgesamt 65 Jugendlichen in fünf Klassen besucht. Anschliessend steht ein Übertritt in ein Brückenangebot, eine berufliche Ausbildung oder der Einstieg in eine Mittelschule an.

Das als Übergangslösung geplante Programm soll nun auch für das Schuljahr 2023/24 weiter bestehen. Den Erfahrungen zufolge wird erneut mit fünf Klassen gerechnet. Das Angebot verbessere die Möglichkeiten der Jugendlichen auf der Sekundarstufe II und entlaste zudem auch die Fremdsprachenintegrationsklassen.