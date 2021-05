Integration Zu teuer, zu wenig Kontrolle: Baselbieter SVP ergreift gegen das kantonale Integrationsprogramm das Referendum Die SVP hatte sich schon im Landrat gegen die 1,5 Millionen Franken für das Integrationsprogramm 2022/23 gewehrt – erfolglos. Sie betont, dass sie nicht gegen Integration an sich sei. Fordern statt fördern müsse aber das Motto sein.

Die Baselbieter SVP will vor allem Geld in mehr und stärker kontrollierte Deutschkurse für Migrantinnen und Migranten stecken. Symbolbild: Leandre Duggan/Keystone

Geht es nach der SVP Baselland, soll das Stimmvolk entscheiden, ob die 1,5 Millionen Franken für die Jahre 2022 und 2023 für Integrationsmassnahmen von Zugewanderten gerechtfertigt und richtig eingesetzt sind: Die Partei kündigte Dienstag an einer Pressekonferenz an, das Referendum gegen das kantonale Integrationsprogramm «KIP 2bis» zu ergreifen. Noch gleichentags soll die Unterschriftensammlung dazu starten.

Die bisherigen Integrationsmassnahmen für Migrantinnen und Migranten seien wenig zielgerichtet und nicht erfolgsbasiert. Man könne in vielen Bereichen von einer gescheiterten Integration sprechen, heisst es in einer Mitteilung. Dort betont die Partei: «Integration ist und bleibt eine wichtige staatliche Aufgabe, die auch die SVP mitträgt. Aber nur für Menschen, die sich auch integrieren wollen.»

Mehr Deutschkurse

Die Partei wolle explizit «keine Ausländerdiskussion entfachen». Das Integrationsprogramm sei aber zu unpräzis formuliert, streue die Steuergelder zu breit in viele Kleinstprojekte und der Erfolg der Massnahmen und der eingesetzten Mittel sei nicht messbar. Wird das Referendum angenommen, so müsse die Regierung nochmals über die Bücher und diese Schwächen ausmerzen, hiess es an der Pressekonferenz.

Das KIP2bis war erst am 20. Mai vom Landrat mit 61:22 Stimmen angenommen worden. Ein Rückweisungsantrag der SVP-Fraktion scheiterte zuvor mit fast demselben Ergebnis klar. Im Landrat hatte die Partei vor allem gefordert, dass der Fokus stärker auf Deutschkurse gelegt werden müsse.