Römerfest Betriebsleiter von Augusta Raurica: «Wie ein Europa-Park können wir nie sein» Dani Suter steht der Römerstadt seit 2011 als Leiter vor. Im Rahmen des Römerfests haben wir ihn zum Interview getroffen. Der 56-Jährige spricht über die Bedeutung des Festes und die Herausforderungen von Augusta Raurica.

Dani Suter, Betriebsleiter von Augusta Raurica, freut sich über neue Funde, die neue Rückschlüsse auf die Geschichte der Römerstadt ermöglichen. Bild: Kenneth Nars

Welche Bedeutung nimmt das Römerfest für Augusta Raurica ein?

Dani Suter: Es ist der grösste Anlass für uns als Betrieb und auch der Anlass, der von der Bevölkerung am stärksten beachtet wird. Wir begrüssen durchschnittlich rund 20’000 Besucherinnen und Besucher. Die meisten davon kommen aus der Schweiz, aus dem süddeutschen Raum und aus dem Elsass. Die Darstellenden reisen manchmal auch von weiter her an.

Was soll im Zentrum des Fests stehen?

Das Römerfest soll ein Volksfest sein. Wir veranstalten einen Event für die Bevölkerung, der Freude bereitet, aber vielleicht auch dazu anregt, sich mit der Geschichte und der Archäologie zu beschäftigen. Die Grösse der einstigen Stadt Augusta Raurica mit ihren 15’000 Einwohnenden wird am Römerfest wieder ein wenig spürbar.

Die Besuchenden erleben einen kleinen Vergnügungspark mit zahlreichen Attraktionen. Wäre es nicht erstrebenswert, in Augusta Raurica durchgehend Gladiatorenkämpfe und Marktstände anzubieten?

Wie ein Europa-Park können wir nie sein. Das ist auch nicht unser Geschäftsmodell und unser gesetzlicher Auftrag. Unser Auftrag der Kantone Baselland, Aargau und des Bundes ist es, die Römerstadt zu erhalten und das Wissen darüber zu vermitteln. Ich möchte aber auch betonen, dass im Theater viele Veranstaltungen stattfinden. Es gibt einen Museums- und einen Archäologietag. An jedem Sonntag finden Familienangebote statt, die konstant ausgebucht sind.

Kürzlich wurde das neue Sammlungszentrum eröffnet. Wie ist hier das Interesse der Bevölkerung?

Am Tag der offenen Tag bestand grosses Interesse. Das Sammlungszentrum wurde gebaut, um die Sammlung optimal aufzubewahren. Davon profitiert die Bevölkerung nur indirekt. Aber durch die Arbeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erarbeiten wir neue Inhalte und machen sie einem breiten Publikum zugänglich.

Mit dem Sammlungszentrum haben Sie nun genügend Platz für die Sammlung. Diese wird auch laufend grösser.

Ja. Jedes Jahr kommen 20’000 bis 40’000 neue Objekte hinzu. In Augst und Kaiseraugst führen wir aufgrund der regen Bautätigkeit rund 15 archäologische Notgrabungen pro Jahr durch. Die Anzahl Funde ist nach wie vor sehr hoch.

Wie häufig kommen bei den Grabungen spektakuläre Funde zum Vorschein?

Funde, die wir selbst als spektakulär bezeichnen würden, kommen hin und wieder vor. Ich denke etwa an das dritte Amphitheater oder Gräberfelder im Ruderareal, die beide neue Rückschlüsse auf die Entwicklung und die Sozialstruktur von Augusta Raurica liefern. Aber wirklich aufsehenerregende Objekte werden deutlich seltener gefunden.

Für Augusta Raurica sind 65 Mitarbeitende tätig. Sind dies genug?

Wir dürfen dankbar sein, dass der Kanton Baselland für Ausgrabungen im Entwicklungsgebiet Salina Raurica drei Mal einen Sonderkredit gesprochen hat. Für die Ausgrabungen stehen uns ausreichend Mittel zur Verfügung. Auch die Sammlungsbetreuung ist gewährleistet. Ich will mich nicht beklagen. Natürlich könnte man aber immer mehr machen.

Wie stehen Sie zur Idee, dass Augusta Raurica zum Unesco-Weltkulturerbe werden soll?

Selbstverständlich begrüssen wir das. Wir sind jedoch Teil der Baselbieter Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD), weshalb es uns nicht zusteht, das zu kommentieren. Das Postulat von SP-Landrat Christoph Hänggi, mit welchem er die Forderung aufstellt, wurde deutlich an die Regierung überwiesen. In der Beantwortung des Postulats können wir nun aufzeigen, welche Möglichkeiten für die künftige Entwicklung von Augusta Raurica bestehen.

Was schwebt Ihnen vor?

Wir würden mehr Platz für unsere Ausstellungen begrüssen. Heute haben wir eine Ausstellungsfläche von 140 Quadratmetern. Vieles, etwa das Gladiatorenmosaik, können wir nicht zeigen. Dieses Objekt wurde während eineinhalb Jahren im Archäologischen Nationalmuseum Neapel ausgestellt. Unser Wunsch wäre eine Erweiterung des Museums.

Zum Schluss eine persönliche Frage: Wie wird man eigentlich zum Leiter von Augusta Raurica?

Ich hatte das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Fähigkeiten zu sein. Nach einem Studium der Betriebswirtschaft und einigen Jahren auf einer Bank und in einem Treuhandunternehmen wollte ich mich beruflich neu orientieren. Der Kanton Baselland suchte Mitte der 1990er-Jahre einen kaufmännischen Leiter für Augusta Raurica. Auf die Stelle habe ich mich beworben. Als ein neuer Leiter gesucht wurde, konnte ich diese Position übernehmen. Seit 2011 stehe ich nun Augusta Raurica als Leiter vor.

Ein Geschichtsstudium haben Sie aber nicht.

Ich witzele manchmal ein wenig, ein angelernter Archäologe zu sein. Geschichte hat mich schon immer interessiert. Meine Hauptaufgabe ist es, einen Betrieb zu führen. Mittlerweile kenne ich mich aber auch mit der Geschichte von Augusta Raurica sehr gut aus.

