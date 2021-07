Invasiver Schädling Zweiter Fund in der Schweiz: In Basel wurde ein Japankäfer entdeckt Der sogenannte Japankäfer kann den Pflanzen schaden. Das ausgewachsene Tier ernährt sich von Blättern verschiedener Pflanzen, was zu einem Kahlfrass führen kann. Darum informiert der Kanton Basel-Stadt nun über den Schädling.

Der Japankäfer hat Ähnlichkeiten mit den uns bekannten Mai- und Junikäfern. zvg, Shutterstock

Auf dem Wolfgottesacker ging erstmals ein Japankäfer in die Falle. Dies teilt das Basler Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) heute Montag mit. Der Käfer kann den Pflanzen massiv schaden. Die Engerlinge leben im Boden und ernähren sich vorwiegend von Graswurzeln. Der ausgewachsene Käfer dagegen frisst die Blätter verschiedener Pflanzen. Er bringe die betroffenen Pflanzen zwar nicht direkt zum Absterben, allerdings setze ihnen ein allfälliger Kahlfrass stark zu, so das BVD.

Der Japankäfer ist nur circa einen Zentimeter gross und sieht dem Mai- und Junikäfer ähnlich. Auf jeder Seite hat das Tier fünf kleine weisse Haarbüschel sowie zwei grössere am hinteren Körperende. Die Flügel des Käfers schimmern metallisch kupferfarben. Kopf und Körper glänzen grünlich. Natürliche Feinde hat der Käfer in der Schweiz keine.

Von den Azoren nach Norditalien und in die Schweiz

In Europa wurde der Japankäfer in den 70er-Jahren zum ersten Mal auf den Azoren festgestellt. 2014 fand man das Tier dann in Norditalien und ab 2017 in der Nähe der Schweizer Grenze. Im Kanton Tessin erfolge seither vorsorglich ein Monitoring, heisst es in der Mitteilung.

Im Südtessin kam es im Jahr 2020 zu einem ersten Befall in der Schweiz. Die kantonalen Pflanzenschutzdienste installierten daraufhin Lockstoff-Fallen, damit eine allfällige Präsenz des Japankäfers frühzeitig festgestellt wird.

Zweiter Fund in der Schweiz

Der Fund des Käfers in Basel Mitte Juli ist nun der zweite in der Schweiz. Da der Japankäfer ein invasiver Schädling ist, gilt er bei uns sowie in der EU als sogenannter Quarantäneorganismus. Das bedeutet gemäss Mitteilung, dass die Basler Stadtgärtnerei den Befall auf dem Wolfgottesacker dem Bund meldet und direkt Massnahmen ergreift. An der Fundstelle und in der Umgebung kontrolliert die Stadtgärtnerei deshalb, ob noch weitere Japankäfer vorhanden sind. Bisher wurden keine weiteren Käfer gefunden.

So sehen die 18 Lockstoff-Fallen aus. Stadtgärtnerei Basel

Damit eine allfällige Ausbreitung des Käfers frühzeitig festgestellt werden kann, stellt die Stadtgärtnerei im Umkreis von zwei Kilometer um die Fundstelle 18 Fallen auf. Fünf davon auch auf Baselbieter Boden, heisst es weiter. Alle Stadtgärtnerei-Mitarbeitenden seien geschult und wissen, was zu tun wäre, falls sie einen Käfer oder verdächtige Frassspuren entdecken.