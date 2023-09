Isolationstechnik Von Roll-Verkauf ist besiegelt: Neuer Verwaltungsrat gewählt Die Breitenbacher Firma wird nach Deutschland verkauft. Die ausserordentliche Generalversammlung genehmigte am Mittwoch die dafür nötigen Anträge des Verwaltungsrates.

Der Industriekonzern Von Roll ist weltweit führend in der Herstellung von Elektroisolationssystemen. Bild: Benjamin Wieland

Am Mittwoch fand die ausserordentliche Generalversammlung der Von Roll AG statt. Die Firma mit Sitz in Breitenbach ist Weltmarktführerin für Elektroisolationssysteme. Nun wechselt die Eigentümerschaft. Mitte August schloss die Hauptaktionärsfamilie von Finck, die fast 81 Prozent der Firmen-Aktien besitzt, einen Aktienkaufvertrag mit der deutschen Elantas GmbH ab.

«Alle Anträge des Verwaltungsrates wurden von den Aktionärinnen und Aktionären mit grosser Mehrheit angenommen», meldete die Von Roll AG am Donnerstagmorgen. Als Bedingung für den Vollzug des Verkaufs an Elantas traten der bisherige Verwaltungsratspräsident Peter Kalantzis sowie weitere Verwaltungsratsmitglieder zurück.

Von der Generalversammlung wurde Ravindra Kumar als Nachfolger Kalantzis in das Präsidium gewählt. Neu im Verwaltungsrat sitzen auch Antonio Nastasi, Holger Wiebelhaus und Jan Bir. Auch der Rückzug der Von Roll Aktien von der Schweizer Börse wurde am Mittwoch in Breitenbach abgesegnet. (bz)