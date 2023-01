Istanbul-Konvention Baselland sieht sich auf gutem Weg bei Bekämpfung von häuslicher Gewalt Mehr Schutzplätze für Betroffene, Arbeit mit gewalttätigen Personen und ausgebaute Prävention zeigen für Regierungsrat Wirkung.

Häusliche Gewalt nahm während der Pandemie zu. Bild: Maurizio Gambarini / DPA

In den letzten Jahren nahm die Zahl der schutzsuchenden Frauen in den Frauenhäusern beider Basel stark zu. Besonders die Pandemie führte zu einer starken Zunahme von Hilfesuchenden. Die Baselbieter Regierung sieht sich in einer heute veröffentlichen Medienmitteilung jedoch auf gutem Weg bei der Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen und der häuslichen Gewalt.

Seit dem 1. April 2018 trat die Istanbul-Konvention in der Schweiz in Kraft. Mit diesem Abkommen des Europarates zur Gleichstellung der Geschlechter verpflichtet sich die Schweiz unter anderem dazu, Frauen vor häuslicher Gewalt zu schützen. Der Kanton Baselland schreibt nun, dass man mit den Zielen «Gewalt stoppen, Opfer schützen und Tatpersonen belangen» die Konvention umsetze.

Mehr Schutzplätze und Prävention

Das Platzangebot in Frauenhäusern wurde laut Kanton Baselland in der Region Basel knapp verdreifacht, von 17 auf 42 Plätze. Dazu kamen weitere Angebote für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder. Auch die Massnahmen gegen Täter wurden laut Kanton weiter ausgebaut. So entstanden neue Therapieplätze für gewaltbereite Männer, zusätzlich neue Programme für Frauen, welche Gewalt ausüben, wie auch für fremdsprachige Personen.

Im Bereich der Prävention erarbeitete ein Projektteam in Zusammenarbeit mit der FHNW einen Leitfaden, wie Kinder psychologisch unterstützt werden können, wenn sie Zeugen von häuslicher Gewalt wurden.

Auch an Schulen wurde die Prävention laut Baselbieter Regierung ausgebaut. Einerseits werden bestehende Programme zu geschlechterspezifischer Gewalt weitergeführt. Andererseits wird der Jugenddienst der Polizei Baselland in Zukunft alle 5. Klassen besuchen und Gewalt und Mobbing thematisieren, wie der Regierungsrat schreibt.