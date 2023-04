Jahresergebnis 2022 2,6 Prozent weniger Umsatz für Weleda – die Gruppe investiert aber weiter 2022 war weniger erfolgreich für die Weleda-Gruppe als noch 2021. Den Grund sieht das Unternehmen bei der unsicheren weltpolitischen Lage, der Inflation und der firmeninternen Restrukturierung in Frankreich.

Weleda konnte 2022 weniger Naturkosmetik verkaufen als noch im Vorjahr. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Die Inflation und Unsicherheit, die der Ukraine-Krieg verursachten, plus die Restrukturierung des Standortes in Frankreich führten gemäss Weleda zu einem 2,6-prozentigen Rückgang im Umsatz der Gruppe. Total bedeute das einen Rückgang von 11 Millionen (von 424,8 auf 413,8 Millionen Euro), schreibt das Unternehmen mit Sitz in Arlesheim in einer Mitteilung. Weleda produziere in Frankreich seit April 2023 keine industriell hergestellten Arzneimittel mehr und habe bis Ende März 2023 insgesamt 129 Stellen am französischen Standort abgebaut, schreibt Weleda.

Die Sparten Arzneimittel und Naturkosmetik hätten sich unterschiedlich entwickelt. Während der Umsatz bei der Naturkosmetik um rund fünf Prozent von 343,0 Millionen auf 326,4 Millionen Euro zurückging, legte die Sparte Arzneimittel um sieben Prozent von 81,8 auf 87,4 Millionen Euro zu.

Auch 2023 wird wohl harzig

Trotz des Rückgangs im Umsatz und «der wirtschaftlich herausfordernden Situation» investiere Weleda weiter in die Infrastruktur in Arlesheim und im deutschen Schwäbisch Gmünd, heisst es in der Mitteilung. Dabei falle vor allem der Neubau eines Logistikzentrums in Schwäbisch Gmünd ins Gewicht.

Weleda rechnet für 2023 mit «einer anhaltend hohen Inflation und dadurch einer weiterhin verhaltenen Konsumstimmung und wachsendem Wettbewerbsdruck». Die Marktanteile in Frankreich und Deutschland will die Gruppe zurückgewinnen und im restlichen Europa, den USA und Asien ausbauen.