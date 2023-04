Jahresergebnis 2,4 Millionen Gewinn: Das Kantonsspital Baselland wirtschaftete 2022 besser als erwartet – und ist trotzdem besorgt Mit einem Gewinn von 2,4 Millionen Franken und einer Ebitda-Marge von 5,1 Prozent ist das KSBL zuversichtlich, die Neubauprojekte stemmen zu können. Das Spital spricht aber auch von «getrübten Aussichten».

Der Standort Bruderholz des Kantonsspitals Baselland soll umfassend erneuert werden. Das geht allerdings ins Geld. Archivbild: Benjamin Wieland

Das vergangene Jahr startete für das Kantonsspital Baselland (KSBL) nicht gut. Im Januar und Februar spürte das öffentlich-rechtliche Spital noch deutliche Auswirkungen der Coronapandemie. Ab da ging es aber aufwärts. Dank eines starken Sommers und vierten Quartals vermeldet das KSBL für 2022 einen Jahresgewinn von 2,4 Millionen Franken. Budgetiert war ein Verlust von 5,6 Millionen Franken. Dies teilt das Spital im Rahmen der Präsentation des Geschäftsberichts 2022 am Donnerstagmorgen mit.

So spricht die Führungsriege um Verwaltungsratspräsidentin Madeleine Stöckli und CEO Norbert Schnitzler insgesamt von einem erfolgreichen Jahr. Mit 23'610 stationären Patienten – 2021 waren es noch 21'909 gewesen – erreichte das Haus eine hohe Auslastung. Dabei nahm die mittlere Aufenthaltsdauer von 6,1 auf 5,8 Tage ab. Auch die ambulanten Behandlungen nahmen von 147'693 auf 153'887 zu.

Das KSBL kann die Investitionen noch nicht selber tragen

Bei den Finanzzahlen zu berücksichtigen ist, dass sie von einem positiven Sondereffekt über drei Millionen Franken beeinflusst sind. Dies, weil die Rückstellung für Tarifrisiken aufgelöst wurde. So kommt es zu einem operativen Ergebnis von 23,4 Millionen Franken. Die für die Einschätzung der Investitionsfähigkeit eines Unternehmens wichtige Ebitda-Marge, also der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, konnte im Jahresvergleich von 3,3 auf 5,1 Prozent gesteigert werden. Allerdings gilt die Regel, dass ein Unternehmen seine Investitionen erst selber tragen kann, wenn die Marge bei 10 Prozent liegt.

Gesunken ist dagegen die Eigenkapitalquote des KSBL, dies von 57,1 auf 48,3 Prozent. Da das Spital sich am Schweizer Kapitalmarkt eine Fremdanleihe von 100 Millionen Franken besorgt hat, hält es in der Präsentation fest, «weiterhin solide finanziert» zu sein. Und: «Es ist ausreichend Substanz für die Transformationsphase vorhanden.»

320 Betten auf dem Bruderholz geplant

Das KSBL geht also davon aus, die vom Eigner, dem Kanton Baselland, vorgegebene Entwicklungsstrategie «Fokus» weiter konsequent umsetzen zu können. Diese beinhaltet die klare Schwerpunktbildung an den Standorten Liestal und Bruderholz. Unumgänglich ist dafür eine Sanierung der in die Jahre gekommenen Infrastruktur. Geplant sind Teilneubauten sowohl in Liestal wie auf dem Bruderholz. Als die bz jüngst aufdeckte, dass trotz Abrisses des maroden Bettenturms weiterhin 320 Betten auf dem Bruderholz vorgesehen sind, sorgte dies für einige Irritation. Spital-Chef Norbert Schnitzler verteidigte die Pläne daraufhin vehement.

Das KSBL ist nicht ohne Sorgen. In der Präsentation vom Donnerstag schreibt es von einem erfreulichen Resultat in einem schwierigen Umfeld und schliesst: «Getrübte Aussichten wegen Inflation und herausfordernder regulatorischer Rahmenbedingungen.»