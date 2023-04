Jahresergebnis Erfolgreiche Offensive: Endress + Hauser trotzt dem schwierigen Umfeld Das Reinacher Messtechnikunternehmen konnte 2022 seinen Umsatz steigern und hat so viel in neue Gebäude und Anlagen investiert wie nie zuvor. 700 neue Stellen wurden geschaffen.

Klaus Endress (l.) wird Ende 2023 altershalber als Präsident des Verwaltungsrats von Endress + Hauser aufhören. Sein Nachfolger wird CEO Matthias Altendorf (r.). Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Trotz angespannten Beschaffungs- und Logistikketten und den Folgen des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine hat die Endress + Hauser Gruppe im vergangenen Jahr mit 2,9 Millionen Stück so viele Sensoren verkauft wie nie zuvor in seiner 70-jährigen Geschichte. Der Spezialist für Mess- und Automatisierungstechnik mit Hauptsitz in Reinach konnte Auftragseingang, Umsatz und Anzahl Beschäftigter auf der ganzen Welt auf neue Höchstwerte steigern. Trotzdem ging der Gewinn aufgrund eines negativen Finanzergebnisses im Vergleich zu 2021 deutlich zurück.

CEO Matthias Altendorf, Finanzchef Luc Schultheiss und Verwaltungsratspräsident Klaus Endress präsentierten gestern in Basel die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr. Betrieblich hat Endress + Hauser 2022 in einem schwierigen Marktumfeld hervorragend gearbeitet. Der Umsatz wuchs um 8,1 Prozent auf 3,36 Milliarden Franken. Der Betriebsgewinn stieg um 9,1 Prozent auf 475 Millionen Franken. Negative Ergebnisse aus Fremdwährungen und Finanzanlagen drückten den Gewinn aber gleich um 64 Millionen Franken, während diese das Betriebsergebnis 2021 noch um über 34 Millionen Franken verbessert hatten.

163 neue Angestellte in Reinach

Betrieblich ist Endress + Hauser über dem Durchschnitt der Branche gewachsen und hat damit weiter an Marktanteilen gewonnen, betonte Luc Schultheiss. Das Geschäft in Europa sei im Vergleich zu anderen Regionen zwar etwas langsamer gewachsen, aber deutlich schneller als die allgemeine Wirtschaft. Der grösste Absatzmarkt von Endress + Hauser bleibt trotz dem schwierigen Jahr infolge von Corona-Lockdowns China. Dahinter folgen die USA und mit grossem Abstand Deutschland.

Endress + Hauser hat 2022 mit 240 Millionen Euro so viel in neue Gebäude und Anlagen investiert wie nie zuvor. Die Anzahl Mitarbeitender ist um 700 gestiegen. Allein in der Region Basel inklusive Elsass und dem süddeutschen Raum kamen 238 hinzu, davon 163 in Reinach. Geplant war ein stärkeres Stellenwachstum, was durch den weltweit vorherrschenden Fachkräftemangel verhindert wurde.

Ambitionierte Ziele für 2023

Die Verantwortlichen von Endress + Hauser schauen zuversichtlich in die Zukunft. Der Start ins laufende Jahr sei sogar besser gewesen als der Start ins Vorjahr. In der zweiten Jahreshälfte erwartet CEO Matthias Altendorf aufgrund wirtschaftlicher und politischer Unsicherheiten aber einen Abschwung.

Trotzdem geben Geschäftsleitung und Verwaltungsrat hohe Ziele für 2023 aus. Insgesamt seien Investitionsvorhaben von mehr als 400 Millionen Euro geplant. Ein Drittel fliesse in die Region um Basel, so Finanzchef Schultheiss. 2023 sollen 500 neue Stellen geschaffen werden. Weltweit beschäftigt Endress + Hauser derzeit fast 16’000 Angestellte, 2122 davon in Reinach.

Für Klaus Endress war es gestern die letzte Bilanzmedienkonferenz in einer aktiven Rolle. CEO Matthias Altendorf wird Verwaltungsratspräsident, Peter Selders neuer operativer Leiter. Klaus Endress machte aber klar, dass das Unternehmen in Familienbesitz bleiben wird und die Familienmitglieder Verantwortung tragen werden, auch wenn ab 2024 niemand mehr aus der Familie eine operative Aufgabe im Unternehmen haben wird.