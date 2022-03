Jahrhundertprojekt Zentrum Birsfelden: Droht nach einem Nein an der Urne Stillstand? Nach jahrzehntelangen Diskussionen stimmt Birsfelden am 27. März über die Überbauung des Ortskerns ab. Für die Gegner steht fest: Nach einem Nein wird neu geplant. Doch so klar ist das nicht.

Das Zentrum Birsfeldens soll nicht so bleiben, wie es ist. Nur was geschehen soll, darüber wird gestritten. Kenneth Nars

Seit 50 Jahren überlegt man in Birsfelden, wie das Zentrum aussehen soll. Über das Projekt, über das die Stimmberechtigten am 27. März befinden, wird seit fast zehn Jahren diskutiert. All diese Vorarbeit, das befürchten die Befürworter jetzt im Abstimmungskampf, wäre nach einem Nein an der Urne verloren.

Dann stehe man «vor einem Scherbenhaufen, der uns weitere 50 Jahre diskutieren lässt», schreibt das Pro-Komitee. Und eine Leserbriefschreiberin schreibt:

«Der Status quo darf keine Alternative sein.»

Dabei geben die Gegner durchaus Hinweise, was nach einem Nein geschehen sollte – und das wäre nicht einfach nichts, wie Hans-Peter Moser vom Contra-Komitee betont: «Man muss zusammensitzen, miteinander reden und eine Lösung für ganz Birsfelden suchen.»

Keine Anhaltspunkte, um neu zu planen

Bei der Mitwirkung hätten die Gegner Alternativen verlangt und Vorschläge eingebracht. Es werde sich eine Lösung zu Gunsten von Schulen, Jugend und Bevölkerung finden. Jedenfalls werde man von der Exekutive verlangen, dass sie etwas tue.

«Sie kann sich nicht einfach verweigern.»

Tatsächlich könnte der Gemeinderat von sich aus eine neue Planung lancieren. Nur: «Wir hätten nach dem Nein keinen Anhaltspunkt, in welche Richtung wir gehen sollten», sagt Gemeindepräsident Christof Hiltmann. Auch wenn manche zu glauben meinten, was die Lösung sei:

«Die Gegnerschaft ist nicht uniform. Es werden sehr unterschiedliche, sich teilweise widersprechende Argumente vorgebracht.»

Diese in einem Auftrag zusammenzufassen, hält er für «fast unmöglich». Der Anstoss für eine weitere Entwicklung des Areals könnte auch aus Bevölkerung, etwa aus der Gemeindeversammlung, kommen. Dazu sagt Hiltmann: «Das wäre theoretisch möglich, ist aufgrund der divergierenden Meinungen und Komplexität des Vorhabens aber nicht realistisch.

Der Gemeinderat geht darum weiter davon aus, dass der Souverän das ‹Ja› der Gemeindeversammlung bestätigt.» Deutlicher wird Gemeinderat Simon Oberbeck im «Birsfelder Anzeiger»:

«Eine Ablehnung wird die Entwicklung auf Jahrzehnte verunmöglichen.»

Für Moser geht das «in Richtung Erpressung». Er erinnert daran, dass die Vorschläge der heutigen Gegner geblockt worden seien, mit dem Hinweis, das vorliegende Projekt komme zur Ausführung, oder dann nichts. «Das war frustrierend für uns.»

Architekten wollen nichts ändern

Manche Kritiker schlagen jedenfalls bereits vor der Urnenabstimmung konkret vor, wie es nach einem Volksnein mit dem Zentrum weiter gehen könnte. Manche Bestandteile des aktuellen Projekts könne man umsetzen, etwa die unterirdischen Parkplätze oder Platz für Gewerbe. Dafür solle man auf das Hochhaus bei der Schule und auf den Wohnungsbau möglichst verzichten und mehr Grünraum belassen.

Die Frage ist, wie realistisch ein solches Vorgehen ist. Die Architekten haben deutlich gemacht, dass sie am aktuellen Projekt nicht herumschrauben wollen. Und auch Gemeindepräsident Hiltmann betont:

«Das aktuelle Projekt kann man nicht auseinanderpflücken.»