Jodlerfest Baselbieter Nationalrätin ist OK-Chefin des «Nordwestschweizerischen» 2025 in Reigoldswil Das Nordwestschweizerische Jodlerfest in zwei Jahren findet zuhinterst im «Föiflibertal» statt. OK-Präsidentin ist Nationalrätin Daniela Schneeberger.

Die Jodlerklubs Hohwacht und Spitzeflüeli am letztjährigen Nordwestschweizerischen Jodlerfest in Bad Zurzach. Bild: zvg

Die Delegierten des Nordwestschweizerischen Jodlerverbands haben an ihrer diesjährigen Versammlung in Däniken das 33. Nordwestschweizerische Jodlerfest von 2025 an Reigoldswil als Austragungsort vergeben. Nun ist auch bekannt, wer das Organisationskomitee (OK) präsidiert: FDP-Nationalrätin Daniela Schneeberger aus Thürnen.

2000 Aktive, 20'000 Besucherinnen und Besucher

Den Grossanlass vom 13. bis 15. Juni 2025 veranstalten die Jodlerklubs Hohwacht aus Lauwil und Spitzeflüeli aus Waldenburg. Erwartet werden im «Föiflibertal» 2000 Jodler, Alphornbläser und Fahnenschwinger sowie 20’000 Besucherinnen und Besucher.

Daniela Schneeberger präsidiert das OK des 33. Nordwestschweizerischen Jodlerfests. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone

Daniela Schneeberger sagt zu ihrem Engagement als OK-Chefin: «Ich habe zugesagt, weil ich damit meine Wertschätzung für die Vereinsarbeit ausdrücken möchte. Ich singe selber auch sehr gerne. Jodeln und die damit verbundene Tradition gefällt mir, sie ist ein Ausdruck unserer Schweizer Herkunft, und sie verbindet uns über Generationen.»

Laut OK sollen die im Dorfzentrum von Reigoldswil vorhandenen Scheunen, Lauben und Restaurants sowie eine ideale Verkehrsregelung eine «gemütliche, heimelige und urchige Jodlermeile» mitten im Dorf ermöglichen. Die Vortragslokale stellt die Gemeinde zur Verfügung. «Mit dem Entscheid der Jodlerklubs Hohwacht und Spitzeflüeli, das ‹Nordwestschweizerische› 2025 zu organisieren, hat sich die Jodlerfamilie ein schon fast historisches Ziel gesetzt», meint Reigoldswils Gemeindepräsident Fritz Sutter.

2010 letztmals im Baselbiet

Mit Sinn, Geist und vor allem Lebensfreude wollten sie sämtliche Möglichkeiten ausreizen und gemeinsam ein Jodlerfest auf die Beine stellen, «das unserem Brauchtum würdig ist und uns allen in bester Erinnerung bleiben wird», verspricht Markus Lüthi, der langjährige Präsident des Jodlerklubs Hohwacht.

Das Nordwestschweizerische Jodlerfest wird alle drei Jahre ausgetragen, das letzte im Baselbiet hat 2010 in Laufen stattgefunden. Zum 1935 gegründeten Nordwestschweizerischen Jodlerverband zählen die Kantone Aargau, Baselland, Basel-Stadt und Solothurn.