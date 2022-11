Jubiläumsvorführungen Historischer Dorffilm über Ziefen – der Blick in eine andere Zeit Vor 50 Jahren hat Daniel Tschopp einen Ziefner Dorffilm gedreht. Nun wird dieser erneut dem Publikum präsentiert.

Seit 55 Jahren stets mit der Kamera dabei: der Ziefner Daniel Tschopp. Bilder: Nicole Nars-Zimmer

Wenn man das Dorf im Hinteren Frenkental an einem verkehrsarmen Nachmittag besucht, möchte man fast meinen, dass sich in den vergangenen fünf Jahrzehnten gar nicht so viel verändert hat. Die prächtigen Bauernhäuser entlang der Hauptstrasse, die grünen Felder ringsum, alles sieht fast so aus wie im Ziefner Dorffilm von 1972.

Nur die Blumen fehlen heute

Das Einzige, was fehlt, sind die Massen von Blumen, die damals an jeder Ecke, an den Fenstern und in den Gärten blühten und von Männern mit Hosenträgern und Strohhut oder Hausfrauen in gemusterten Kleidern gepflegt wurden. Und schwerlich dürfte man heute einem Bauern begegnen, der sein Pferd durchs Dorf zum Hufschmied führt, oder einem Müller, der auf seinem Vorplatz Mehlsäcke verlädt.

Daniel Tschopp, Christian Steiner und Jürg Tschopp waren sich damals bewusst, dass sie mit der Kamera eine Welt einfingen, die es bald nicht mehr geben würde.

Bilder in charmanter Körnigkeit

Sieben Webstühle waren im Dorf noch in Betrieb, die Sägerei hatte erst kürzlich geschlossen, der Sattler ging noch immer seinem alten Handwerk nach, die letzten pferdegezogenen Sämaschinen waren auf dem Acker im Einsatz, der Dorfschuhmacher trieb seine Ledernähmaschine mit dem Fusspedal an, in der Werkstatt des Zimmermanns ratterten die Transmissionsbänder, obwohl schon modernere Geräte verfügbar waren – alles eine Frage der Zeit, bis das alles ganz verschwinden würde.

Daniel Tschopp zeigt seine Filme auch gerne in seinem Hauskino.

Gerade weil der Dorfkern optisch bis heute erhalten ist, aber sich die Bewohnerinnen und Bewohner und ihre Tätigkeiten komplett geändert haben, bietet der Dorffilm einen reizvollen Vergleich. Das zweistündige Werk wirkt erstaunlich modern, mit schnellen Schnitten und schönen Bildern.

Zwischen Ländler und Big-Band-Jazz

Von Landschaftsaufnahmen der damals noch mit Obstbäumen übersäten Hügel über die Hochzeit in der vollen Kirche bis zur Bauernfamilie beim lustigen, gemeinsamen Heuen und beim «Znüni» unter einem schattigen Baum. Die Bildqualität ist relativ hoch, die Körnigkeit erhöht nur den Charme. Filmemacher Daniel Tschopp stellt fest:

«Super 8 ist weicher als Digitalfilm und das Bild eher schöner.»

Nur die musikalische Untermalung, schwankend zwischen Ländler und Big-Band-Jazz, ist ein bisschen schmalzig. O-Töne gibt es selten zu hören, etwa in der Szene, wo die drei Filmemacher schalkhaft die Frauen interviewen, die im «Konsum» einkaufen.

Zahlreiche Schmunzelmomente ergeben sich durch die nachträglichen Kommentare. «Ein Verletzter?», fragt die Off-Stimme, als Feuerwehrmänner bei einer Übung einen Körper aus einem verrauchten Hauseingang tragen. «Ah nei, dä het numme e chli zvill suure Moscht verwütscht.»

Rund 30 weitere Filme gedreht

Daniel Tschopp und seine beiden Helfer präsentieren den Ziefner Dorffilm zum 50-Jahr-Jubiläum am Wochenende des 12. und 13. Novembers. Aus Erfahrung rechnet Tschopp mit viel Publikum. Der 83-Jährige gibt zu:

«Es beschäftigt mich ein bisschen.»

Er wolle nicht, dass zu viele Leute kämen und dann draussen bleiben müssten. Eine Reservation ist deshalb dringend empfohlen (siehe Fussnote).

Der Dorffilm mit Aufnahmen von 1968 bis 1971 war eines der ersten Werke von Daniel Tschopp; viele weitere sollten noch folgen, schätzungsweise rund 30. Am bekanntesten sind seine Dokumentarfilme über altes Handwerk und Dorforiginale, etwa der Film «S’Roseli vo dr Lachmatt», mit dem er 16-mal für ausverkaufte Aufführungen gesorgt hat.

Noch viel unbearbeitetes Filmmaterial

Er hat 1997 die letzte Fahrt des Migros-Verkaufswagens gefilmt, war beim Neubau der Wasserfallenbahn 2006 jeden zweiten Tag mit der Kamera auf der Baustelle und hat 2016 einen Dorffilm über Arboldswil realisiert.

In seinen Schränken lagert noch stundenweise Material, das zum Teil noch gar nicht digitalisiert ist und auf die Bearbeitung wartet. Wer das Glück hat, Daniel Tschopp in seinem Haus besuchen zu dürfen, kann sich die Originale im 30-plätzigen Hauskino direkt ab Projektor anschauen. Und sich vom Ziefner Dorffilmer die dazugehörigen Anekdoten erzählen lassen.