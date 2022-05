Kampfwahl Um das Lupsinger Gemeindepräsidium kündigt sich ein Duell an Im 1500-Seelen-Dorf liebäugeln zwei Exekutivmitglieder mit dem vakanten Präsidentenamt.

In Lupsingen, wo sich eine Kampfwahl ums Gemeindepräsidium abzeichnet, liegt der geografische Mittelpunkt des Baselbiets. Kenneth Nars

(7. März 2016)

Mit der Wahl von Marcel Staudt, der in der Nachwahl vom Sonntag den Sprung in den Gemeinderat von Lupsingen souverän geschafft hat, ist die Behörde wieder komplett. Denn seit Anfang März musste der Gemeinderat in Unterzahl «regieren», nachdem Präsidentin Sibylle Wanner per Ende Februar zurückgetreten war und bei der Ersatzwahl vom 13. Februar keiner der drei Kandidaten das absolute Mehr erreicht hatte.

Nun steht am 26. Juni bereits der nächste Urnengang an – fürs Gemeindepräsidium. Momentan sieht es danach aus, dass es zu einer Kampfwahl kommt.

Peter Bürki versus Marcel Staudt?

Der parteilose Peter Bürki, seit Dezember 2020 in der fünfköpfigen Behörde, hat schon im Februar seine Bewerbung als Gemeindepräsident angekündigt. Auch der neu gewählte Marcel Staudt (parteilos) ist bereit, das Amt des Primus inter Pares zu übernehmen. Dies hat er die Stimmbevölkerung bereits bei seiner Kandidatur als Gemeinderat wissen lassen. Staudt schreibt auf Anfrage:

«Zuerst wird dies sicher aber ein Thema innerhalb des Gemeinderates sein, vorweggreifen möchte in dieser Sache natürlich nicht.»

Sascha Schob ist seit bald fünf Jahren Lupsinger Gemeinderat und führt diesen als amtsältestes Mitglied seit März als Interimspräsident. Zuvor war er Vize. Schob erklärt:

«Dieses Amt möchte ich gerne weiterführen, sobald das Präsidium gewählt ist.»

Damit nimmt er sich für die Wahl in gut fünf Wochen aus dem Rennen. Er gehöre sonst noch Kommissionen und politischen Gremien an, sei beruflich stark eingespannt und wolle auch noch Zeit für seine Familie haben, begründet Sascha Schob seinen Verzicht.

Für Gemeinderätin Marie-Rose Beutling steht das Präsidium nicht zur Debatte, wie sie gegenüber der bz ausführt. Ihr Amtskollege Nicolas Hug war am Mittwoch für eine Stellungnahme nicht erreichbar.