Kantonalbank Der Mobilen Bank schlägt bald die letzte Stunde Ende Januar 2023 ist Schluss. Die Basellandschaftliche Kantonalbank gibt ihre Mobile Bank auf.

Ein Bankmitarbeiter bedient mit der Mobilen Bank regelmässig sechs Dörfer im Oberbaselbiet – bald zum letzten Mal. Archiv bz

Die Mobile Bank der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) wird per Ende Januar 2023 eingestellt. Sechs Oberbaselbieter Gemeinden werden regelmässig mit ihr bedient. Neben der rückläufigen Nutzung hätten auch Nachhaltigkeits- und Sicherheitsaspekte sie zu diesem Schritt bewogen, teilt die Bank mit. Zu den vielfältigen Möglichkeiten im Online-Bereich könnten Ein- und Auszahlungen sowie Beratungen in den umliegenden Filialen flexibel wahrgenommen und Bargeld nach Hause geliefert werden.

Vertrautes Bild geht verloren

Lange gehörte die Mobile Bank zum Baselbieter Strassenbild. Wie früher das Milchwägeli oder der bereits heute nostalgisch wirkende Verkaufswagen bekannter Grossverteiler, bediente die Mobile Bank die Bedürfnisse der Kunden vor Ort. Hierzu gehörten einfache Beratungen, Ein- und Auszahlungen oder Kontoüberträge. Kaspar Schweizer, Leiter Geschäftsbereich Private Vermögens- und Finanzberatung, bedauert:

«Mit der Einstellung der Mobilen Bank geht ein Stück Tradition verloren. Der Trend zum bargeldlosen Zahlen sowie die steigende Nutzung unserer E-Banking-Infrastruktur hat gezeigt, dass die Mehrheit unserer Kundinnen und Kunden das Angebot der Mobilen Bank nicht mehr nutzt.»

Das Ein- und Auszahlen von Bargeld ist nach wie vor an den 24-Stunden-Münz- und -Notenauszahlern in Sissach und Rheinfelden möglich. Auch die Filiale in Liestal bietet alle Bankgeschäfte an.

Kein Stellenabbau

Die Filialen Gelterkinden, Sissach, Liestal, Oberdorf und Bubendorf lägen in naher Reichweite des Einzugsgebiets der Mobilen Bank und könnten von BLKB-Kundinnen und -Kunden zu den gewohnten Öffnungszeiten besucht werden, schreibt die Bank weiter. Mit der Abschaffung der Mobilen Bank gehe kein Stellenabbau einher.