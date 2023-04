Kantonsgericht BL Heute Nachmittag fällt das Urteil im «Lachsbrötli-Fall»: Im Prozess verbiss sich die Angeklagte in Widersprüchen Im spektakulären Fall verkündet das Baselbieter Kantonsgericht am Freitagnachmittag das Urteil. Wir schauen auf die Verhandlung vom Montag zurück.

In Lachs- und Crevetten-Brötli sollen sich giftige Rizinusamen befunden haben. Symbolbild: Nicole Nars-Zimmer

Es ist ein Fall, der schweizweit Schlagzeilen machte: 2018 soll eine Pflegerin im Seniorenzentrum Rosengarten in Laufen versucht haben, eine Bewohnerin durch vergiftete Lachsbrötli, Erdbeertörtli und Morgentee zu töten. Das Baselbieter Strafgericht sprach die Betreuerin mangels Beweisen vom Tatbestand des mehrfachen versuchten Mordes frei. Da sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die als Privatklägerin auftretende Seniorin das Urteil weiterzogen, befasste sich am Montag das Kantonsgericht mit dem Fall.

Vor Gericht in Liestal machte die heute 34-jährige Angeklagte einen fahrigen Eindruck und kämpfte immer wieder mit den Tränen. In ihren Aussagen verstrickte sie sich in Widersprüche. Die Beschuldigte betonte, sie habe nicht vorgehabt, die Rentnerin zu vergiften. Stattdessen habe sie mit den Rizinussamen und dem Blauen Eisenhut sich selber umbringen wollen. Ein Versuch, sich mit den Samen das Leben zu nehmen, sei gescheitert, weil unverhofft ihr kleiner Sohn nach Hause kam.

Fragezeichen hinter der angeblichen Suizidabsicht

Gerichtspräsident Enrico Rosa, der dem Fünfergericht vorstand, stellte viele Nachfragen, auf welche die Pflegerin ausweichend antwortete. So konnte sie nicht schlüssig erklären, weshalb sie die bereits sehr kleinen Rizinussamen mit einem Messer ­zerschnitten hat. Auch hinter ihre Suizidabsichten setzte Rosa ein grosses Fragezeichen. Er ­zitierte aus Nachrichten zwischen der Angeklagten und ihrem Ehemann aus der betroffenen Zeit, in denen sie Ferienpläne schmiedeten. Gerichtet an die Seniorenbetreuerin sagte er: «Wissen Sie, ich mache das mittlerweile sehr lange: Suizidale Menschen sind konzentriert auf den Suizid. Sie haben keine Energie für etwas anderes.»

Gestützt von einer Mitarbeiterin des Laufner Altersheims betrat die heute 82 Jahre alte Seniorin den Gerichtssaal. Die rüstige Frau betonte, dass sie noch genau wisse, was passiert ist: «Ich hatte Lust auf Lachsbrötchen und einige Tage später auf Erdbeertörtchen.» Beide Male habe die Pflegerin, zu der sie ein Vertrauensverhältnis hatte, ihr die Lebensmittel gebracht. Auf beiden Speisen habe die Rentnerin feine Körner festgestellt. «Sie waren bräunlich, ähnlich wie Pfeffer», sagte sie. In einem dritten Fall, als sie Morgentee konsumierte, musste die Seniorin ins Unispital eingeliefert werden. Das Institut für Rechtsmedizin konnte jedoch keine Vergiftung feststellen.

Für die Rentnerin ist dennoch klar, dass die Betreuerin sie töten wollte: «Es war ein Krimi und eine traurige Geschichte, die nicht hätte sein sollen.» Die Angeklagte habe gestohlen und gelogen. Sie habe keine guten Erinnerungen an sie.

Die Rentnerin erkannte die Rizinussamen nicht

Nachdem sich die Pensionärin verabschiedet hatte, stellte Gerichtspräsident Enrico Rosa die Ergebnisse eine zuvor durchgeführten Blitzuntersuchung vor: Er hatte der Seniorin eine Auswahl an kleinen Körnern gegeben, aus denen sie diejenigen auswählen sollte, die sie damals auf den Speisen vorgefunden hatte. Die 82-Jährige entschied sich für gemahlenen Muskat, während sie die tatsächlichen Rizinussamen ausschloss.

Diese Erkenntnisse entlasteten die Angeklagte sowie auch die Tatsache, dass im Körper der Seniorin keine Giftstoffe nachgewiesen werden konnten. Die fallführende Baselbieter Staatsanwältin Monika Genovese ist dennoch überzeugt, dass genügend Indizien vorlägen, welche die Taten belegten. Sie stellte klar: «Das Ziel der Beschuldigten war es, die Seniorin zu töten, um an ihr Geld zu gelangen.»

Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von zehn Jahren. Der Verteidiger der Angeklagten plädiert für einen Freispruch. Das Kantonsgericht fällt sein Urteil am Freitag. Über den Entscheid des Gerichtes informieren wir Sie am Freitagnachmittag nach der Urteilsverkündung.