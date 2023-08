Kantonspolitik Wie die Lebensqualität für Migranten im Baselbiet verbessert werden soll Die Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission des Kantonsparlaments äussert sich zu einem Vorstoss aus dem Landrat und diskutiert das Thema kontrovers.

Menschen aus Südwest- und Südosteuropa sind oft psychisch belastet. Symbolbild: Remo Nägeli

Zwischen Migrationshintergrund und Gesundheit sei zwar ein deutlicher Zusammenhang zu erkennen, der aber nicht kausal zu verstehen sei. Dies schreibt die landrätliche Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission in ihrem Bericht zu Gesundheit und Lebensumständen bei Menschen mit Migrationshintergrund. Landrat Marco Agostini (Grüne) bat 2021 in einem Postulat die Regierung aufzuzeigen, wie man die Lebensqualität solcher Leute verbessern und nötige Massnahmen umsetzen könnte. Damit hat sich die Exekutive bereits im vergangenen Frühling auseinandergesetzt.

«Keine Frage der Herkunft»

Laut Kommission zeigen Auswertungen, dass Menschen aus Südwest- und Südosteuropa am stärksten beispielsweise psychisch belastet oder am ehesten von Adipositas betroffen sind. «Die unterschiedliche Verteilung gesundheitlicher Risiken ist jedoch keine Frage der Herkunft, wie die Direktion aufzeigen konnte, sondern hat in erster Linie mit der Menge an Bildungskapital und mit dem sozioökonomischen Status der Person zu tun», so Balz Stückelberger (FDP), der die Kommission bis Ende Juni präsidiert hat und nun deren Vize ist, im Bericht vom Dienstag.

Die Diskussion verlief kontrovers. Häufig träten bei Frauen in isolierten Situationen Depressionen und Angstzustände auf, was dazu führe, dass sie medizinische Hilfe beanspruchen müssten. Gemäss Bundesamt für Statistik zeigt ein Drittel der Frauen aus Südwesteuropa Anzeichen für einen mittleren bis hohen Grad an psychischer Belastung.

Kritische Voten

Eine Kommissionsminderheit hielt fest, dass das üppig vorhandene und vielseitige Angebot an Massnahmen bei gleichzeitig fortdauernd hoher Belastung den Schluss zulasse, dass es letztlich zu wenig wahrgenommen werde. Ein Mitglied konstatierte «einen Unwillen, sich in die Gesellschaft zu integrieren, was insbesondere aufgrund der Tatsache bedauerlich ist, dass die dadurch entstehenden Kosten auf die Allgemeinheit zurückfallen».

Die Regierung hatte schon Ende April in einer mehrseitigen Vorlage eine Auslegeordnung vorgenommen. Sie schreibt: «Da Migrantinnen und Migranten teilweise einen niedrigeren Bildungsstand und einen niedrigeren beruflichen Status aufweisen als die Bevölkerung ohne Migrationshintergrund, sind sie bezüglich ihrer Gesundheit eher benachteiligt.»

Nicht nur Aufgabe des Gesundheitswesens

Der Kanton strebt mit Strategien und vielfältigen Angeboten an, die Benachteiligung von Personen mit Migrationshintergrund zu reduzieren. Die Regierung will die bestehenden Bemühungen nach wie vor hochhalten und dort verstärken, wo Handlungsbedarf erkannt wird. Ein weiterer Fortschritt soll durch die Aufnahme des Gesundheitsbereichs in das Kantonale Integrationsprogramm (KIP 3) erzielt werden.

Der Regierungsrat macht jedoch klar, dass eine verbesserte Lage von benachteiligten Bevölkerungsschichten nicht ausschliesslich eine Aufgabe des Gesundheitswesens sein könne, sondern betreffe neben den Integrationsbemühungen alle Politikbereiche – insbesondere die Bildung und den Arbeitsbereich, aber auch das Wohnungswesen oder den Sicherheitsbereich.