Kantonsspital Baselland Gespräche unter Stillschweigen: Gerüchte über die Zukunft des ehemaligen Spitals Laufen dementiert Seit Mitte August kursiert das Gerücht, der Stadtrat Laufen wolle das ehemalige Kantonsspital nach der Zurückgabe durch den Kanton abreissen. Die Gesprächsparteien stellen nun klar: Erst nach Beendigung der Verhandlungen könne über das Ergebnis informiert werden.

Von aussen ist das ehemalige Spital Laufen noch gleich beschriftet wie früher. Kenneth Nars

In einer gemeinsamen Medienmitteilung stellten der Kanton Baselland, das Kantonsspital Baselland (KSBL), die Stadt Laufen und die Burgergemeinde Laufen am Freitag klar: Aufgrund einer Indiskretion seien Falschinformationen in Sachen Spital Laufen in den Medien verbreitet worden. Damit wird wohl auf ein Gerücht reagiert, laut dem der Stadtrat Laufen beschlossen habe, nach Rückgabe des Spitals dieses abzureissen. Die laut Medienmitteilung falsche Information kursiert seit Mitte August.

Bei den Verhandlungen zur Rückgabe des ehemaligen Spitalareals an die Einwohnergemeinde Laufen und die Burgergemeinde Laufen seien noch einige Fragen offen, so die Gesprächsparteien. Da während der Dauer der Verhandlungen Stillschweigen vereinbart worden sei, könne erst nach Abschluss der Gespräche über das Ergebnis informiert werden.

Der Streit um das Spital Laufen

Im November 2020 entschied der Baselbieter Landrat, den Spitalstandort Laufen aufzugeben. Der Entscheid hielt einem Beschwerdeverfahren – ausgelöst durch den Widerstand aus der Bevölkerung gegen die neuen Pläne – stand und ist auch auf rechtlicher Stufe definitiv geworden. Das Kantonsspital Baselland (KSBL) versucht, entgegen den Beschwerden des Vereins Pro Spital Laufen in Bahnhofsnähe im Birs Center ein ambulantes Gesundheitszentrum zu erstellen. Einsprachen verzögern den Umzug allerdings. In der Zwischenzeit betreibt das KSBL das Ambulatorium auf dem Areal des ehemaligen Spitals Laufen.

Vor diesem Hintergrund laufen nun, wie oben erwähnt, unter Stillschweigen die Verhandlungen zu den Bedingungen für die Rückgabe des Spitalareals vom Regierungsrat an die einstigen Schenkerinnen; die Einwohnergemeinde und die Burgergemeinde Laufen.