Kantonsspital Baselland Lukas Kreienbühl zum Chefarzt Anästhesie und Intensivmedizin gewählt Per 1. März 2023 erhält das Kantonsspital Baselland einen neuen Chefarzt Anästhesie und Intensivmedizin. Lukas Kreienbühl folgt auf Lukas Fischler.

Lukas Kreienbühl promovierte 2000 in Genf. Bild: zvg (Mario Radoi)

Lukas Fischler gibt das Amt als Chefarzt Anästhesie und Intensivmedizin am Kantonsspital Baselland (KSBL) Ende Februar 2023 ab. Per 1. April wird er Chefarzt Anästhesie an der Merian Iselin Klinik. Zusätzlich wird Fischler Mitglied der Geschäftsleitung und Chief Medical Officer (CMO), wie die Klinik bereits im Mai kommunizierte.

Nun informiert das KSBL über die Nachfolge. Der Verwaltungsrat hat Lukas Kreienbühl zum Chefarzt Anästhesie und Intensivmedizin gewählt. «Mit Lukas Kreienbühl gewinnt das KSBL einen sehr erfahrenen Kliniker, der sich mit Leidenschaft für eine moderne evidenzgesteuerte Anästhesie und die Optimierung von Strukturen und Prozessen zum Wohl der Patientinnen und Patienten einsetzt», heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Lukas Kreienbühl arbeitet seit 2018 als Leitender Oberarzt und Bereichsleiter Anästhesie am Helios Klinikum im deutschen Bad Saarow. Für seine neue Tätigkeit wird er nach Angaben des KSBL zusammen mit seiner Familie in «unsere Region übersiedeln».